Сборная Франции к перерыву громит Гибралтар со счетом 7:0

Сборная Франции на своем поле после первого тайма громит Гибралтар в матче отборочного турнира Евро-2024 — 7:0.

Гости играют в меньшинстве с 18-й минуты — красную карточку получил Этан Сантос. К тому моменту сборная Гибралтара уже уступала с разгромным счетом, дважды поразив собственные ворота. По одному автоголу оформили Сантос и Аймел Муэли. Еще один мяч забил Уоррен Заир-Эмери.

Оставшись в большинстве, команда Дидье Дешама забила еще 4 мяча — по голу на счету Килиана Мбаппе, Жонатана Клаусса, Юссуфа Фофана и Кингсли Комана.