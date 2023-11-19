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Сегодня, 18:55

Сербия благодаря голу Бабича сыграла вничью с Болгарией и вышла на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сербия — Болгария.
Фото Reuters
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Сборная Сербии на своем поле сыграла вничью с Болгарией в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:2.

Счет на 17-й минуте открыл защитник хозяев Милош Велькович. Болгары вышли вперед во втором тайме благодаря голам Георгия Русева (59-я минута) и Кирилла Десподова (69-я).

Ничью сербам принес гол защитника «Спартака» Срджана Бабича. Он забил после улового на 82-й минуте.

Сборная Сербии (14 очков) заняла второе место в группе G и вышла на Евро-2024. Сербы сыграют на чемпионате Европы впервые в современной истории страны.

Болгария (4) осталась последней.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
19 нояб, 17:00. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
2:2
Болгария

В параллельном матче этой группы сборная Венгрии дома обыграла Черногорию — 3:1. Победу хозяевам принес дубль полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи. Еще один мяч в концовке забил Адам Надь.

Единственный гол черногорцев на счету Слободана Рубежича.

Венгрия (18) сохранила первое место в группе, ранее она уже гарантировала себе выход на чемпионат Европы. Черногория (11) завершила выступления на третьей строчке.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
19 нояб, 17:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
3:1
Черногория
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Черногории по футболу
Срджан Бабич
Чемпионат Европы по футболу
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