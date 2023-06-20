Тикнизян рассказал о том, как приняли его армянские болельщики

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о том, как приняли его армянские болельщики.

«Мне было максимально приятно, когда трибуны скандировали мою фамилию после матча. Я правда этого не ожидал и понимаю, что болельщики благодарят меня и команду за проделанную на футбольном поле работу. В случае даже не положительного результата болельщики также отметили бы наши старания и неравнодушие. Такая поддержка меня мотивирует на каждой игре, но не сказать, чтобы эта мотивация отражалась на моей личной жизни. А что касается футбольного поля, то для меня это очень много значит, потому что футбол без болельщиков как театр без зрителей! Мы играем в первую очередь за себя, родных и нашего тренера. Но болельщики играют важную роль, и я в этом убедился. Мне есть с чем сравнить: к сожалению, на трибунах в России не так много болельщиков, а здесь, на международном уровне, всегда полные трибуны. В плане мотивации совсем по-другому себя чувствуешь на поле», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Тикнизян забил на 35-й минуте матча с национальной командой Латвии (2:1). Этот гол стал для него первым в составе национальной команды. Сборная Армении поднялась на 2-ю строчку группы D с 6 очками. Латвия занимает пятое место в группе.