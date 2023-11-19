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Сегодня, 21:46

Тренер Грузии Саньоль рассказал, что думает о вингере «Наполи» Кварацхелии

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль заявил, что полузащитник национальной команды и «Наполи» Хвича Кварацхелия интересен крупнейшим клубам Европы.

«Кварацхелия играет за «Наполи», топ-клуб, но и гигантам футбола мира он тоже интересен, таким как «Барселона», «Реал», «Бавария». Играть за такие команды — мечта любого. Все футболисты надеются однажды надеть футболку такой команды и завоевать значимые трофеи», — цитирует Саньоль Calciomercato.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 11 матчей в серии А, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. 19 ноября сборная Грузии сыграет с Испанией в 10-м туре отбора на Евро-2024.

Хвича Кварацхелия
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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