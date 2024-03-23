Сборные Уэльса и Польши сыграют в рамках финала стыковых матчей чемпионата Европы-2024 во вторник, 26 марта. Встреча пройдет на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум» в Кардиффе, Уэльс. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми моментами игры можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию в России официально не покажут. Трансляции матчей плей-офф Лиги наций не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который с сентября три месяца показывал игры отборочного турнира Евро-2024.

Ранее игры цикла можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы могли прочитать в нашем материале.

В пути А Польша крупно переиграла Эстонию (5:1), а Уэльс победил Финляндию (4:1). Победитель противостояния Уэльс — Польша обеспечит себе участие в чемпионате Европы-2024.

Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф