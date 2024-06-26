26 июня в Штутгарте (Германия) состоится матч группы Е Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Встреча пройдет на стадионе «Штутгарт Арена». Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Онлайн-платформа Okko покажет видеотрансляцию противостояния Украина — Бельгия. Начало прямого эфира — в 19.00 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события встречи Евро-2024.

На сайте «СЭ» также пройдет текстовая трансляция самых интересных моментов поединка Бельгия — Украина.

Сборная Украины с главным тренером Сергеем Ребровым идет на четвертой строчке с разницей мячей — 2-4 и тремя баллами. Сборная Бельгии под руководством Доменико Тедеско набрала три очка и находится на втором месте в турнирной таблице группы Е с разницей голов — 2-1.

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