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Сегодня, 07:30

Украина — Бельгия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Матч Украина — Бельгия на Евро-2024 26 июня начнется в 19.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press
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26 июня в Штутгарте (Германия) состоится матч группы Е Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Встреча пройдет на стадионе «Штутгарт Арена». Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Онлайн-платформа Okko покажет видеотрансляцию противостояния Украина — Бельгия. Начало прямого эфира — в 19.00 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события встречи Евро-2024.

На сайте «СЭ» также пройдет текстовая трансляция самых интересных моментов поединка Бельгия — Украина.

Сборная Украины с главным тренером Сергеем Ребровым идет на четвертой строчке с разницей мячей — 2-4 и тремя баллами. Сборная Бельгии под руководством Доменико Тедеско набрала три очка и находится на втором месте в турнирной таблице группы Е с разницей голов — 2-1.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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