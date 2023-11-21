В Федерации футбола Казахстана считают, что у сборной хорошие шансы пробиться на Евро-2024 через стыки

Вице-президент Федерации футбола Казахстана (КФФ) Рохус Шох в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение сборной в матче отборочного турнира Евро-2024 против Словении (1:2).

«Естественно мы расстроены результатом вчерашнего матча. Но вся сборная — это команда, федерация и президент федерации, который поверил в Адиева, — провела выдающийся отборочный цикл. Главный тренер сумел привить команде уверенность, что можно играть в футбол с любым соперником и его обыгрывать, даже самого именитого. Не надо кого-то бояться. Ничего страшного не произошло, еще есть шансы попасть на Евро-2024, они реальны», — сказал Шох «СЭ».

Также Шох ответил на вопрос о перспективах сборной пробиться на Евро-2024 через стыковые матчи в Лиге наций.

«Считаю, что эта команда может добиться успеха и пройти Грецию, а потом Грузию или Лихтенштейн. В матче против Словении еще сыграло отсутствие двух ключевых игроков Тагыбергена и Зайнутдинова. Для Казахстана в ключевом матче — это большие потери. В любом случае команда выглядела достойно. Выступление сборной можно считать успехом. И он [успех] — закономерен», — добавил Шох.

Казахстан вышел в стыковые матчи и сыграет в первой встрече с Грецией.