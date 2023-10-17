Ван Дейк — о победе над сборной Греции": «Мы ожидали тяжелого поединка, что и произошло»

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Греции (1:0).

«Мы ожидали тяжелого поединка, что и произошло. Мы упустили несколько возможностей завершить матч раньше. На последних минутах Греция представила еще двух нападающих, и нам пришлось выжить. К счастью, нам удалось добиться успеха», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Единственный мяч забил Вирджил ван Дейк. Он реализовал пенальти на 93-й минуте.

Сборная Нидерландов занимает второе место в группе B, набрав 12 очков в 6 матчах. Греция — на третьем месте (12 очков в 7 играх).