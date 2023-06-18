Захарян планирует посетить матч сборной Армении против Латвии и встретиться с ФФА

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян 18 июня прибыл в Ереван для посещения матча 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Армении и Латвии, сообщает Metaratings.ru.

Также футболист планирует после матча встретится с Федерацией футбола Армении (ФФА).

По действующим законам ФИФА, Захарян не может сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Армении из-за того, что он уже заигран за Россию. Он не является гражданином Армении.

В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 10 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.