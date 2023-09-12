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Сегодня, 00:58

Жота — о 9:0 с Люксембургом: «Мы могли забить и больше»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Португалии Диогу Жота подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Люксембурга (9:0).

«Команда продемонстрировала отличную самоотдачу как в нападении, так и в защите. Мы были вознаграждены большим количеством голов и еще одним сухим матчем. Мы забили девять раз, могли забить и больше. Это заставляет нас верить, что мы все делаем правильно. Мы всегда старались сделать все возможное. Мы находимся в начале новой эры, усваиваем идеи тренера. Сегодня мы были очень близки к совершенству. Возможно, мы установили ориентир на будущее, чтобы продолжать развиваться», — приводит слова Жоты официальный сайт УЕФА.

Дубли за хозяев оформили Гонсалу Инасиу (12-я и 45-я минуты), Гонсалу Рамуш (18-я и 34-я) и Диогу Жота (57-я и 77-я) Еще по голу на счету Рикарду Орты (67-я), Бруну Фернандеша (83-я) и Жоау Феликса (88-я).

В следующем матче сборная Португалии дома сыграет со Словакией, а Люксембург в гостях встретится с Исландией. Оба матча пройдут 13 октября.

Диогу Жота
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Португалии по футболу
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