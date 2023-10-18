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Сегодня, 17:03

Зуев поблагодарил за вызов в сборную Казахстана на матчи отбора к Евро-2024

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Спартака» и «Ростова» Александр Зуев прокомментировал свой вызов в сборную Казахстана. Он заявил, что пока ему не удалось дебютировать, однако надеется это исправить в ноябре этого года.

«Рад вызову в национальную сборную Казахстана! Это моя историческая родина, и я горд защищать честь страны. К сожалению, не удалось дебютировать, но впереди долгий путь, надеюсь, что удастся сделать это в ближайших матчах. Главное, что команда набрала очки. Бахтиера поздравляю с новым достижением», — написал Зуев в своем Telegram-канале.

На данный момент футболист играет за клуб «ИМТ Белград».

Сборная Казахстана после 8 туров отбора к Евро-2024 с 15 очками занимает третье место в группе Н. 17 ноября команда Адиева на своем поле примет Сан-Марино, а 20 ноября сыграет на выезде против Словении.

Александр Зуев
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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