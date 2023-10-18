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Сегодня, 00:50

Италия снова проскочит мимо крупного турнира? Англичане не оставили команде Спаллетти шансов

Сборная Англии обыграла Италию в матче отбора Евро-2024
Артем Никулин
корреспондент
Игровой эпизод в матче Англия — Италия.
Фото Reuters
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
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3:1 на «Уэмбли».
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
17 окт, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
3:1
Италия

Италия лишилась двух футболистов из-за букмекерского скандала, у Англии всего одна потеря

Накануне международных матчей сборная Италии окунулась в скандал. Журналист Фабрицио Корона совместно с местными СМИ начал охоту на футболистов-ставочников. На этой теме поймали двух игроков «Скуадры адзурры» — Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Они признались, что делали ставки на нелегальных платформах, а агент Сандро рассказал, что его клиент и вовсе страдает лудоманией.

У англичан все куда проще. Из существенных потерь можно отметить только Люка Шоу, который вернется в строй не раньше ноября. Все любимчики Гарета Саутгейта вышли на матч с Италией в старте: нашлось место и Магуайру, и Пикфорду, и Филлипсу.

Расклад в турнирной таблице был такой: у Англии 16 очков и первое место, а у итальянцев 10 очков и вторая строчка, которую они делили со сборной Украины.

Доннарумма мог привезти гол, а вместо этого запустил голевую атаку Италии

Англия сходу начала давить: сначала Рэшфорд проверил Доннарумму хлестким ударом со штрафного, а потом Кейн запрессинговал итальянского голкипера — тот пошел в опасную обводку и чуть не потерял мяч. Но сразу же запустил голевую атаку гостей: итальянцы уверенно выбрались в атаку после череды коротких передач, Ди Лоренцо прострелил во вратарскую, откуда Скамакка занес мяч в сетку. Первая осмысленная атака — и тут же гол.

А через несколько минут Ди Лоренцо организовал еще один гол, но уже для иной команды. Кейн эталонно придержал мяч под забегание Беллингема, которого в штрафной завалил Джованни. После нескольких минут проверки эпизода Харри таки дали исполнить удар с точки. Форвард не подвел — пробил в правый верхний угол без шансов для вратаря.

Оставшийся тайм команды провели без голов. Берарди врывался в штрафную и целил в дальний угол, но неутолимый Магуайр мужественно принял удар на себя. Стоунз решил не отставать от партнера и позже заблокировал выстрел Фраттези из-за штрафной, а первую половину закрыли поочередными ударами итальянских крайних защитников: и Удоджи, и Ди Лоренцо решили напоследок проверить оборону, но англичане справились.

Беллингем в огне, а Кейн убил интригу

После перерыва англичане с удвоенным зарядом побежали вырывать победу. На 57-й минуте Рэшфорд вспомнил конспекты прошлого сезона и пробил Доннарумму после фирменного диагонального смещения с фланга — зарядил в дальний угол, Джиджи не смог спасти. Отметим еще одного героя: новая звезда «Реала» Беллингем протащил мяч со своей половины поля чуть ли не до штрафной, да еще и перебросив одного из итальянских опорников — а там уже своевременно отдал мяч Рэшфорду.

Харри Кейн и&nbsp;Джанлуиджи Доннарумма. Англия обыграла Италию и вышла на Евро-2024: онлайн отбора

Правда, затем англичане немного подсели и отдали инициативу, как это бывает с командой Саутгейта. Но итальянцев хватило на перекат и дальние удары, выделяется лишь опасный удар Скамакки из штрафной. А Фоден с Рэшфордом ловили на контратаках, но не везло с реализацией. И вот, когда на 77-й минуте комментатор Георгий Черданцев сказал, что команды банально доигрывают матч, Кейн реализовал момент в контратаке и закрепил результат. Недоработал Бастони: защитник не успел к мячу и был обыгран английским нападающим, который выходы один на один щелкает как орехи.

Тогда действительно показалось, что команды начали доигрывать матч: тренеры поочередно снимали лидеров, чтобы те отдохнули. А в глазах итальянцев уже не было былой страсти к победе. Англичане катали мяч в ожидании финала — а это они умеют, наверное, лучше всех других сборных.

Лучано Спаллетти.
Фото Reuters

Что дальше?

Сборная Англии после этой победы официально гарантировала себе место на Евро-2024, хотя никто и не сомневался в их выходе из группы. А вот у команды Лучано Спаллетти все очень сложно: они упали на третье место в группе и пропустили вперед украинскую сборную. Команды разделяют три очка, но итальянцам рано паниковать. Во-первых, у них на один матч меньше. Во-вторых, в ноябре команды сойдутся в очной встрече.

С другой стороны, команду Спаллетти ждет матч с Северной Македонией — главным антагонистом итальянского футбола последних двух лет. Они не пустили сборную на ЧМ-2022 и успели отобрать очки в отборе.

Группа С

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

6

5

1

0

19-3

16

2. Украина

7

4

1

2

11-8

13

3. Италия

6

3

1

2

11-7

10

4. Северная Македония

6

2

1

3

7-14

7

5. Мальта

7

0

0

7

2-18

0

17 ноября. Англия — Мальта, Италия — Северная Македония.
20 ноября. Северная Македония — Англия, Украина — Италия.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
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