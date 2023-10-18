Италия снова проскочит мимо крупного турнира? Англичане не оставили команде Спаллетти шансов

3:1 на «Уэмбли».

Италия лишилась двух футболистов из-за букмекерского скандала, у Англии всего одна потеря

Накануне международных матчей сборная Италии окунулась в скандал. Журналист Фабрицио Корона совместно с местными СМИ начал охоту на футболистов-ставочников. На этой теме поймали двух игроков «Скуадры адзурры» — Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Они признались, что делали ставки на нелегальных платформах, а агент Сандро рассказал, что его клиент и вовсе страдает лудоманией.

У англичан все куда проще. Из существенных потерь можно отметить только Люка Шоу, который вернется в строй не раньше ноября. Все любимчики Гарета Саутгейта вышли на матч с Италией в старте: нашлось место и Магуайру, и Пикфорду, и Филлипсу.

Расклад в турнирной таблице был такой: у Англии 16 очков и первое место, а у итальянцев 10 очков и вторая строчка, которую они делили со сборной Украины.

Доннарумма мог привезти гол, а вместо этого запустил голевую атаку Италии

Англия сходу начала давить: сначала Рэшфорд проверил Доннарумму хлестким ударом со штрафного, а потом Кейн запрессинговал итальянского голкипера — тот пошел в опасную обводку и чуть не потерял мяч. Но сразу же запустил голевую атаку гостей: итальянцы уверенно выбрались в атаку после череды коротких передач, Ди Лоренцо прострелил во вратарскую, откуда Скамакка занес мяч в сетку. Первая осмысленная атака — и тут же гол.

А через несколько минут Ди Лоренцо организовал еще один гол, но уже для иной команды. Кейн эталонно придержал мяч под забегание Беллингема, которого в штрафной завалил Джованни. После нескольких минут проверки эпизода Харри таки дали исполнить удар с точки. Форвард не подвел — пробил в правый верхний угол без шансов для вратаря.

Оставшийся тайм команды провели без голов. Берарди врывался в штрафную и целил в дальний угол, но неутолимый Магуайр мужественно принял удар на себя. Стоунз решил не отставать от партнера и позже заблокировал выстрел Фраттези из-за штрафной, а первую половину закрыли поочередными ударами итальянских крайних защитников: и Удоджи, и Ди Лоренцо решили напоследок проверить оборону, но англичане справились.

Беллингем в огне, а Кейн убил интригу

После перерыва англичане с удвоенным зарядом побежали вырывать победу. На 57-й минуте Рэшфорд вспомнил конспекты прошлого сезона и пробил Доннарумму после фирменного диагонального смещения с фланга — зарядил в дальний угол, Джиджи не смог спасти. Отметим еще одного героя: новая звезда «Реала» Беллингем протащил мяч со своей половины поля чуть ли не до штрафной, да еще и перебросив одного из итальянских опорников — а там уже своевременно отдал мяч Рэшфорду.

Правда, затем англичане немного подсели и отдали инициативу, как это бывает с командой Саутгейта. Но итальянцев хватило на перекат и дальние удары, выделяется лишь опасный удар Скамакки из штрафной. А Фоден с Рэшфордом ловили на контратаках, но не везло с реализацией. И вот, когда на 77-й минуте комментатор Георгий Черданцев сказал, что команды банально доигрывают матч, Кейн реализовал момент в контратаке и закрепил результат. Недоработал Бастони: защитник не успел к мячу и был обыгран английским нападающим, который выходы один на один щелкает как орехи.

Тогда действительно показалось, что команды начали доигрывать матч: тренеры поочередно снимали лидеров, чтобы те отдохнули. А в глазах итальянцев уже не было былой страсти к победе. Англичане катали мяч в ожидании финала — а это они умеют, наверное, лучше всех других сборных.

Лучано Спаллетти. Фото Reuters

Что дальше?

Сборная Англии после этой победы официально гарантировала себе место на Евро-2024, хотя никто и не сомневался в их выходе из группы. А вот у команды Лучано Спаллетти все очень сложно: они упали на третье место в группе и пропустили вперед украинскую сборную. Команды разделяют три очка, но итальянцам рано паниковать. Во-первых, у них на один матч меньше. Во-вторых, в ноябре команды сойдутся в очной встрече.

С другой стороны, команду Спаллетти ждет матч с Северной Македонией — главным антагонистом итальянского футбола последних двух лет. Они не пустили сборную на ЧМ-2022 и успели отобрать очки в отборе.

Группа С

И В Н П М О 1. Англия 6 5 1 0 19-3 16 2. Украина 7 4 1 2 11-8 13 3. Италия 6 3 1 2 11-7 10 4. Северная Македония 6 2 1 3 7-14 7 5. Мальта 7 0 0 7 2-18 0

17 ноября. Англия — Мальта, Италия — Северная Македония.

20 ноября. Северная Македония — Англия, Украина — Италия.