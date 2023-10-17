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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:45

Рангник вывел Австрию на Евро, Нидерланды вырвались на второе место, снайперская гонка Роналду и Лукаку, ужас в Бельгии

Андрей Кузичев
Корреспондент
Криштиану Роналду (сборная Португалии) в матче против Боснии и Герцеговины.
Фото Global Look Press
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Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного цикла Евро-2024.

Стальные нервы ван Дейка

Группа В

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
16 окт, 21:45. OPAP Arena (Афины)
Греция
0:1
Нидерланды

Главный матч понедельника до драматичной развязки в полной мере ожиданий не оправдывал. Греция, проигравшая голландцам в сентябре (0:3), не форсировала события. Словно сделала ставку на то, чтобы удержать синицу в оборонительных руках, параллельно надеясь поймать свой шанс в контратаках. Но это было рискованно, ведь у «оранжевых» при отставании в три очка имелась игра в запасе.

И даже в заметно ослабленном травмами составе команда Роналда Кумана диктовала свои условия в первом тайме. Больше того — у гостей был верный шанс отрыть счет, когда в штрафной завалили ван Дейка. К разочарованию гостей удар Вегхорста был остановлен Влаходимосом, который был звездой «Бенфики», но теперь сидит на лавке после трансфера в «Ноттингем».

Казалось, пробить его невозможно. Тем более, во втором тайме греки стали активнее и за счет этого уменьшили давление на собственные ворота. Но, как оказалось, это было затишье перед случившейся в компенсированное время бурей. Арбитр назначил еще один пенальти в ворота хозяев, причем защитника Дюмфриса в свой штрафной уложил на газон вышедший на замену один из лучших форвардов голландского чемпионата Павлидис.

Кто должен был брать на себя инициативу в такой ситуации? Естественно, капитан, хотя ван Дейк уж точно не пенальтист. К тому же защитнику пришлось выдержать паузу, так как судью пригласили к монитору, но он остался при своем мнении. А еще ван Дейку светили в глаза лазерными указками, но он был безупречен и вывел Нидерланды на второе место. Чтобы не потерять его — достаточно выиграть один ноябрьский матч у Ирландии или Гибралтара. Ну а Грецию ждет плей-офф по итогам Лиги наций.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
16 окт, 21:45. Algarve (Фару)
Гибралтар
0:4
Ирландия

Группа В

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

6

6

0

0

13-1

18

2. Нидерланды

6

4

0

2

10-7

12

3. Греция

7

4

0

3

12-6

12

4. Ирландия

7

2

0

5

9-9

6

5. Гибралтар

6

0

0

6

0-21

0

18 ноября. Франция — Гибралтар, Нидерланды — Ирландия.

Шок для Милошевича, триумф для Словакии

Группа J

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 окт, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
0:5
Португалия

Боснии оставалось хвататься за соломинку, но Португалия — даже решив все свои задачи — и не думала делать балканцам подарки. Больше того — гости унизили хозяев, шокировав возглавившего боснийцев осенью Саво Милошевича пятью голами по итогам первого тайма. Даже Люксембург, который месяц назад стал жертвой самой крупной победы Португалии (9:0), и тот за первые 45 минут пропустил на гол меньше.

С Боснией за всю ее историю подобного, естественно, никогда не случалось. Португальцы же в 2001-м почти так же издевались над Андоррой (5:1). И, естественно, в нынешнем избиении самое активное участие принял Криштиану Роналду. К 20-й минуте он не только отличился дважды, для начала реализовав 160-й пенальти в карьере, но и временно сравнялся с лучшим снайпером квалификации Лукаку. А еще — как бы не иронизировали по поводу уровня футбола в Саудовской Аравии — Криш с 40 голами стал лучшим снайпером 2023 года, опередив Холанна.

Но, конечно, не единым Роналду была хороша Португалия. Воодушевленным выглядел включенный в стартовый состав Жоау Феликс (гол, пас и заработанный пенальти). Привычно прекрасным был Бруну Фернандеш, который с пятью мячами и семью ассистентскими баллами является самым результативным игроком отборочного турнира.

И, конечно, впечатляет эффект Роберто Мартинеса. Испанский специалист за шесть лет устал от Бельгии. Португальцы увяли после восьми лет с Фернанду Сантушем. Времена триумфа на Евро-2016 и в Лиге наций-2019 давно остались позади. Теперь же 50-летний Мартинес и его новая команда словно нашли друг друга.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 окт, 21:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
0:1
Словакия

Центральным же в этой группе было противостояние Люксембурга и Словакии. Команда из герцогства в первом тайме смотрелась активнее и интереснее. Да и во втором остроты хватало. Особенно выделялся забивший в прошлом туре после выхода на замену Родригеш. Однако мяч в ворота не шел, и, как часто случается, оказался в итоге в противоположных. Вышедший на замену Дюриш ударом с лета увеличил отрыв от третьего места до пяти очков, и помешать попасть на Евро словакам может помешать только чудо. А спартаковцу Мартинсу придется пробиваться туда через плей-офф Лиги наций.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 окт, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
4:0
Лихтенштейн

Группа J

И

В

Н

П

М

О

1. Португалия

8

8

0

0

32-2

24

2. Словакия

8

5

1

2

11-5

16

3. Люксембург

8

3

2

3

8-18

11

4. Исландия

8

3

1

4

15-10

10

5. Босния

8

3

0

5

7-14

9

6. Лихтенштейн

8

0

0

8

1-25

0

16 ноября. Лихтенштейн — Португалия, Словакия — Исландия, Люксембург — Босния.

Выстрелы в Брюсселе

Группа F

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
16 окт, 19:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
0:1
Австрия

Матчи, в которых есть очевидный фаворит, и он может достичь важной цели, нередко получаются нервными и не слишком зрелищными. Особенно, если речь идет не о топ-сборной, а забить быстрый гол не удается. Вот и Австрия, создавая моменты на протяжении первого тайма, никак не могла забить. Да и азербайджанцы после первой в турнире победы перед своими трибунами старались напрягать оборону гостей.

Неудивительно, что сразу после перерыва Ральф Рангник выпустил трех свежих игроков атаки. И эффект получился мгновенным. Один джокер — Баумгартнер — заработал штрафной. Другой — исполнивший его Забитцер — вынудил стоявшего в «стенке» соперника сыграть рукой. А так как дело было в штрафной, арбитр указал на 11-метровую отметку, и то же Забитцер с пенальти открыл счет.

Как оказалось, это и был досрочный пропуск на Евро. Хотя правильнее говорить, что случилось это на первой добавленной арбитром минуте, когда находившийся перед воротами автор победного гола в ворота Эстонии Байрамов с десяти метров не попал в створ. Австрия выступит на третьем подряд континентальном первенстве.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
16 окт, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Швеция

Победа Австрии изменила статус игры Бельгии и Швеции на практически товарищеский. При этом лишившиеся шансов поехать на Евро скандинавы были настроены хлопнуть дверью и заставили команду Доменико Тедеско отыгрываться. «Красные дьяволы», впрочем, довольно быстро ответили на гол Дьекереша, и Лукаку вернул себе звание лучшего снайпера отборочного цикла.

А дальше о футболе пришлось забыть. Перед матчем в пяти километрах от стадиона были расстреляны двое поклонников шведской сборной. Узнав об этом, шведы приняли решение не выходить на второй тайм. Все-таки есть в жизни вещи важнее футбола. Бельгийцы с этим согласились, и УЕФА по итогам консультаций с представителя обеих сборных игру отменил. О ее судьбе будет объявлено позже.

Обстановка возле стадиона в&nbsp;Брюсселе. Во время матча Бельгия — Швеция убиты двое болельщиков. Трагедия в Брюсселе

Группа F

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

6

5

1

0

16-3

16

2. Австрия

7

5

1

1

15-7

16

3. Швеция

5

2

0

3

11-8

6

4. Азербайджан

6

1

1

4

4-12

4

5. Эстония

6

0

1

5

2-18

1

16 ноября. Эстония — Австрия, Азербайджан — Швеция.

Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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