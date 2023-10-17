Рангник вывел Австрию на Евро, Нидерланды вырвались на второе место, снайперская гонка Роналду и Лукаку, ужас в Бельгии

Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного цикла Евро-2024.

Стальные нервы ван Дейка

Группа В

Главный матч понедельника до драматичной развязки в полной мере ожиданий не оправдывал. Греция, проигравшая голландцам в сентябре (0:3), не форсировала события. Словно сделала ставку на то, чтобы удержать синицу в оборонительных руках, параллельно надеясь поймать свой шанс в контратаках. Но это было рискованно, ведь у «оранжевых» при отставании в три очка имелась игра в запасе.

И даже в заметно ослабленном травмами составе команда Роналда Кумана диктовала свои условия в первом тайме. Больше того — у гостей был верный шанс отрыть счет, когда в штрафной завалили ван Дейка. К разочарованию гостей удар Вегхорста был остановлен Влаходимосом, который был звездой «Бенфики», но теперь сидит на лавке после трансфера в «Ноттингем».

Казалось, пробить его невозможно. Тем более, во втором тайме греки стали активнее и за счет этого уменьшили давление на собственные ворота. Но, как оказалось, это было затишье перед случившейся в компенсированное время бурей. Арбитр назначил еще один пенальти в ворота хозяев, причем защитника Дюмфриса в свой штрафной уложил на газон вышедший на замену один из лучших форвардов голландского чемпионата Павлидис.

Кто должен был брать на себя инициативу в такой ситуации? Естественно, капитан, хотя ван Дейк уж точно не пенальтист. К тому же защитнику пришлось выдержать паузу, так как судью пригласили к монитору, но он остался при своем мнении. А еще ван Дейку светили в глаза лазерными указками, но он был безупречен и вывел Нидерланды на второе место. Чтобы не потерять его — достаточно выиграть один ноябрьский матч у Ирландии или Гибралтара. Ну а Грецию ждет плей-офф по итогам Лиги наций.

Группа В

И В Н П М О 1. Франция 6 6 0 0 13-1 18 2. Нидерланды 6 4 0 2 10-7 12 3. Греция 7 4 0 3 12-6 12 4. Ирландия 7 2 0 5 9-9 6 5. Гибралтар 6 0 0 6 0-21 0

18 ноября. Франция — Гибралтар, Нидерланды — Ирландия.

Шок для Милошевича, триумф для Словакии

Группа J

Боснии оставалось хвататься за соломинку, но Португалия — даже решив все свои задачи — и не думала делать балканцам подарки. Больше того — гости унизили хозяев, шокировав возглавившего боснийцев осенью Саво Милошевича пятью голами по итогам первого тайма. Даже Люксембург, который месяц назад стал жертвой самой крупной победы Португалии (9:0), и тот за первые 45 минут пропустил на гол меньше.

С Боснией за всю ее историю подобного, естественно, никогда не случалось. Португальцы же в 2001-м почти так же издевались над Андоррой (5:1). И, естественно, в нынешнем избиении самое активное участие принял Криштиану Роналду. К 20-й минуте он не только отличился дважды, для начала реализовав 160-й пенальти в карьере, но и временно сравнялся с лучшим снайпером квалификации Лукаку. А еще — как бы не иронизировали по поводу уровня футбола в Саудовской Аравии — Криш с 40 голами стал лучшим снайпером 2023 года, опередив Холанна.

Но, конечно, не единым Роналду была хороша Португалия. Воодушевленным выглядел включенный в стартовый состав Жоау Феликс (гол, пас и заработанный пенальти). Привычно прекрасным был Бруну Фернандеш, который с пятью мячами и семью ассистентскими баллами является самым результативным игроком отборочного турнира.

И, конечно, впечатляет эффект Роберто Мартинеса. Испанский специалист за шесть лет устал от Бельгии. Португальцы увяли после восьми лет с Фернанду Сантушем. Времена триумфа на Евро-2016 и в Лиге наций-2019 давно остались позади. Теперь же 50-летний Мартинес и его новая команда словно нашли друг друга.

Центральным же в этой группе было противостояние Люксембурга и Словакии. Команда из герцогства в первом тайме смотрелась активнее и интереснее. Да и во втором остроты хватало. Особенно выделялся забивший в прошлом туре после выхода на замену Родригеш. Однако мяч в ворота не шел, и, как часто случается, оказался в итоге в противоположных. Вышедший на замену Дюриш ударом с лета увеличил отрыв от третьего места до пяти очков, и помешать попасть на Евро словакам может помешать только чудо. А спартаковцу Мартинсу придется пробиваться туда через плей-офф Лиги наций.

Группа J

И В Н П М О 1. Португалия 8 8 0 0 32-2 24 2. Словакия 8 5 1 2 11-5 16 3. Люксембург 8 3 2 3 8-18 11 4. Исландия 8 3 1 4 15-10 10 5. Босния 8 3 0 5 7-14 9 6. Лихтенштейн 8 0 0 8 1-25 0

16 ноября. Лихтенштейн — Португалия, Словакия — Исландия, Люксембург — Босния.

Выстрелы в Брюсселе

Группа F

Матчи, в которых есть очевидный фаворит, и он может достичь важной цели, нередко получаются нервными и не слишком зрелищными. Особенно, если речь идет не о топ-сборной, а забить быстрый гол не удается. Вот и Австрия, создавая моменты на протяжении первого тайма, никак не могла забить. Да и азербайджанцы после первой в турнире победы перед своими трибунами старались напрягать оборону гостей.

Неудивительно, что сразу после перерыва Ральф Рангник выпустил трех свежих игроков атаки. И эффект получился мгновенным. Один джокер — Баумгартнер — заработал штрафной. Другой — исполнивший его Забитцер — вынудил стоявшего в «стенке» соперника сыграть рукой. А так как дело было в штрафной, арбитр указал на 11-метровую отметку, и то же Забитцер с пенальти открыл счет.

Как оказалось, это и был досрочный пропуск на Евро. Хотя правильнее говорить, что случилось это на первой добавленной арбитром минуте, когда находившийся перед воротами автор победного гола в ворота Эстонии Байрамов с десяти метров не попал в створ. Австрия выступит на третьем подряд континентальном первенстве.

Победа Австрии изменила статус игры Бельгии и Швеции на практически товарищеский. При этом лишившиеся шансов поехать на Евро скандинавы были настроены хлопнуть дверью и заставили команду Доменико Тедеско отыгрываться. «Красные дьяволы», впрочем, довольно быстро ответили на гол Дьекереша, и Лукаку вернул себе звание лучшего снайпера отборочного цикла.

А дальше о футболе пришлось забыть. Перед матчем в пяти километрах от стадиона были расстреляны двое поклонников шведской сборной. Узнав об этом, шведы приняли решение не выходить на второй тайм. Все-таки есть в жизни вещи важнее футбола. Бельгийцы с этим согласились, и УЕФА по итогам консультаций с представителя обеих сборных игру отменил. О ее судьбе будет объявлено позже.

Группа F

И В Н П М О 1. Бельгия 6 5 1 0 16-3 16 2. Австрия 7 5 1 1 15-7 16 3. Швеция 5 2 0 3 11-8 6 4. Азербайджан 6 1 1 4 4-12 4 5. Эстония 6 0 1 5 2-18 1

16 ноября. Эстония — Австрия, Азербайджан — Швеция.