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Сегодня, 11:15

«Заметил большой прогресс в игре Казахстана». Что говорят о матче команды Адиева с Данией

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболисты Максим Самородов и Симон Кьер
Максим Самородов и Симон Кьер.
Фото AFP
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Игра была хороша, но шансы на выход на Евро падают.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
14 окт, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
3:1
Казахстан

Сборная Казахстана — точно одна из главных сенсаций отбора на Евро-2024. Команда российского тренера Магомеда Адиева перед матчем 7-го тура всерьез претендовала на вторую строчку и при определенных условиях могла даже возглавить таблицу. А чуть ранее сборная героически обыграла крепкую Данию во 2-м туре, уйдя с 0:2 на 3:2. С ней, кстати, и пришлось играть «матч жизни».

Чуда не случилось — на выезде сборная Казахстана потерпела поражение, с 36-й минуты по 48-ю пропустив три мяча. Очень симпатичный ответный гол Яна Вороговского уже ни на что повлиять не мог. Несмотря на порой замечательное выступление команды Адиева, 1:3 — все, что удалось выжать из этой встречи. Сков (дубль) и Винд не пощадили гостей при своих болельщиках.

Каспер Юльманн, тренер датчан, нахваливал соперника до матча: «Они проявили себя еще до начала квалификации. Играют с большим оптимизмом, когда у них появляются возможности». Само собой, специалист высказался и после игры — тоже завуалированно похвалил визави: «Я не совсем доволен нашей игрой. В первые полчаса мы были недостаточно хороши — я вообще собирался все поменять, но потом мы забили пару голов».

Футболисты Абзал Бейсебеков и Андреас Кристенсен
Абзал Бейсебеков и Андреас Кристенсен.
Фото AFP

Приятное послевкусие, несмотря на поражение, отметил и казахстанский инсайдер Айдын Кожахмет: «Не люблю термин «достойное поражение», но это как раз тот случай, когда игру наших вообще язык не поворачивается критиковать. Думаю, что мы выглядели весьма достойно, учитывая уровень соперника. Но судьбу встречи решило наличие у датчан такого гения, как Кристиан Эриксен. Когда у нас будет футболист такого интеллекта и мастерства, мы сможем претендовать на нечто большее, чем достойное поражение».

Высказался и звездный датчанин из «МЮ» Расмус Хейлунн: «Не думаю, что мы хорошо играли в первые тридцать минут. А потом, мне кажется, после того как забили, начало что-то получаться. Думаю, было немного стыдно так уходить на перерыв, но что есть, то есть».

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«Я заметил большой прогресс в игре сборной Казахстана по сравнению с матчами пятилетней давности. Если вы будете продолжать трудиться и верить в себя, то казахстанский футбол будет иметь уровень еще выше», — считает капитан датчан Симон Кьер.

«Как и ожидалось, игра была сложная, — говорит автор забитого гола Вороговский. -Тяжелый соперник, высококлассный. Считаю, что немного не получилось, во втором тайме могли еще второй гол забить, и, может быть, повторилась бы та история. Ребята все бились, все хорошо отыграли, были моменты, могли забить, но игра так сложилась. Мы двигаемся дальше, будем готовиться к следующей игре с финнами. Нам надо кровь из носу выиграть следующую игру, будем биться до конца. Еще ничего не потеряно».

Футболисты Рамазан Оразов и Пьер-Эмиль Хейбьерг
Рамазан Оразов и Пьер-Эмиль Хейбьерг.
Фото AFP

Магомед Адиев также имел что сказать- он доволен: «Проиграли 1:3. Первый тайм иногда удавался, но соперник был лучше. В первом тайме имели несколько моментов. Во втором тайме выглядели лучше, пропала наша скованность. Эпизодами выглядели вовсе здорово. Забили, и могли забить еще, но не удалось».

Поражение от Дании максимально осложнило сборной Казахстана выход на Евро. Теперь команде Адиева, имеющей в активе 12 баллов и отстающей от первых двух строчек на четыре очка, необходимо исключительно побеждать в оставшихся трех турах. В том числе двух прямых конкурентов — финнов и, что еще хуже, словенцев. При этом у соперников из лидирующей группы впереди матчи в основном с аутсайдерами, в то время как у Казахстана ситуация противоположная. Выбиться в топ-2 при таких условиях будет чудом.

Футбол
Сборная Дании по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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