Интервью журналиста авторитетной испанской Marca перед финалом Евро.

Прозвучал финальный свисток в полуфинале Испания — Франция, зафиксировавший абсолютно закономерный выход в финал «Красной фурии», как через пару кресел ложи прессы я увидел абсолютно счастливого испанского коллегу. Он буквально бурлил позитивными эмоциями — и с удовольствием согласился ответить на вопросы спецкора «СЭ». Самое интересное, что мой собеседник Виктор Ромеро Санчес из ведущей испанской спортивной газеты Marca, как и его коллеги, и соотечественники-болельщики, с которыми мне в последние недели нередко доводится общаться, удивлен тем, что происходит с его сборной на этом чемпионате.

Ямаль производит впечатление суперумного парня

— Можете сравнить нынешнюю сборную Испании с той, что выиграла три больших турнира подряд — Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012?

— Это невозможно. Для меня та сборная — лучшая в истории мирового футбола. Выиграть на трех таких турнирах подряд не удавалось никому. Поэтому не надо сравнивать. Надо просто получать удовольствие от нынешней команды, и если она сможет выиграть еще один Евро — это будет потрясающе.

— Правда, что испанская пресса и вы лично не ожидали такого выступления «Красной фурии» на этом Евро?

— До турнира мы были уверены в этих игроках, после того как команда выиграла последнюю Лигу наций. Но чемпионат Европы — совсем другое. Это первый по-настоящему большой турнир для большинства испанских игроков. Мы ожидали четвертьфинала, это показалось бы нормальным результатом в такой ситуации. В составе очень много молодежи. Но вы видите, что Ламин (Ямаль. — Прим. И.Р.) творит в 16 лет! Для нас это какое-то безумие.

— Могли вы себе до турнира представить такую игру в исполнении Ямаля? Ладно следующий Евро, даже следующий ЧМ — но сейчас?!

— Нет. За ним — будущее. Ламин производит впечатление суперумного парня. Поднимается шаг за шагом, нос не задирает. Сначала в «Барселоне», теперь в сборной. Каждый матч на Евро — в ее стартовом составе в 16 лет! И он перевернул все в матче с Францией своим голом при 0:1, когда Испания переживала худший момент не только в игре, но и на всем турнире. Ямаля официально признали самым ценным игроком полуфинала, и почти уверен, что это самый юный MVP в истории футбола, его больших международных турниров.

— Вы когда-нибудь общались с ним лично?

— Нет, потому что и сборная, и федерация максимально огораживают его от внешних контактов, ведь он еще слишком юн. Но если он творит такие вещи на взрослом уровне в 16, то что может быть дальше?!

Хесус Навас. Фото AFP

Хесус Навас для нас — это тотем. Он последний чемпион мира-2010 в сборной Испании

— До полуфинала в испанском составе было много потерь. Казалось, что отсутствие Дани Карвахаля на фланге Килиана Мбаппе может стать фатальным. Но не стало. Почему?

— Карвахаля заменил Хесус Навас. Он стар (игроку «Севильи» 38 лет. — Прим. И.Р.), но он — чемпион мира. Последний чемпион мира 2010 года, который сохранился в сборной Испании 14 лет спустя. Для нас он — тотем. Большая личность, очень значимая фигура, символ. У него была травма, но он остановил Мбаппе. Однозначно провел очень хорошую игру. Хорошо сыграл и Начо.

— Вас сильно беспокоила игра с «Трехцветными» до ее начала?

— Конечно. Мы думали, что это будет очень равный матч. Примерно как с Германией. Все-таки у нас команда очень молодая, а у Франции — суперсостав. На мой взгляд, у французов, англичан и немцев — три самых сильных на бумаге состава на турнире. Две из этих трех команд Испания уже обыграла.

— Что поменял в сборной ее нынешний главный тренер Луис де ла Фуэнте?

— Для всех нас это самая интересная тема. Если вы помните, лучшая испанская сборная, которая выиграла ЧМ и два Евро, играла только тики-таку. Нам нужен был мяч. Все время. А в четвертьфинале этого чемпионата Европы с Германией мяч нам был не нужен!

Это то, что де ла Фуэнте поменял в испанском футбольном менталитете. Мы можем играть по-разному. Мы покончили с обязательностью тики-таки. У нас теперь есть Ламин Ямаль и Нико Уильямс, два молодых и очень быстрых суперфорварда. У нас теперь в полузащите есть Родри, который может управлять темпом игры и отдавать не только короткие, но какие угодно передачи.

Сейчас невозможно до конца предсказать, в какой футбол сыграет Испания в том или ином матче, и это — большая победа для нашего тренера. Нет, это не значит, что тики-таки больше нет вообще, теперь — ее быстрая версия!

Родри. Фото Reuters

На последнем ЧМ Родри играл в центре обороны. Поставить его в центр поля было ключевым решением де ла Фуэнте

— Как де ла Фуэнте за достаточно короткий срок это удалось?

— Помните последний чемпионат мира в Катаре? Родри там играл центральным защитником. На его месте в полузащите играл Серхио Бускетс. Поставить Родри на эту позицию стало первым важнейшим шагом. Жорди Альба, который сейчас вместе с Бускетсом, Лео Месси и Луисом Суаресом играет за «Интер Майами», еще был в сборной, которая выиграла Лигу наций, но уже не сейчас. Настало время для смены поколений, и де ла Фуэнте ее провел.

— Причем этот тренер был лучшей кандидатурой для этой смены, поскольку фактически со всеми игроками нового поколения работал в юношеской, молодежной и олимпийской сборных Испании.

— Стопроцентно так! Он очень хорошо знает молодых игроков, и поэтому в федерации не стали искать кого-то на стороне и заглянули внутрь системы. Это было очень правильное решение.

— Ожидали, что после Луиса Энрике назначат именно де ла Фуэнте?

— Однозначно, что мы хотели этого назначения. И его первый турнир, пусть мини-турнир, финальную четверку Лиги наций, мы выиграли. Он побеждал на чемпионатах Европы и с юношеской, и с молодежной сборными. Представляете, что будет, если он выиграет и сейчас?!

— Можно сказать, что опальный президент испанской федерации Рубиалес сделал хорошее дело, назначив де ла Фуэнте?

— К счастью для нас, Рубиалес остался в прошлом.

— Не любите его?

— Думаю, никто не любит.

— Почему?

— После победного полуфинала Евро не хочется говорить об этом человеке.

— Хорошо. Кого считаете ключевым игроком этой испанской сборной?

— Родри. Без вариантов. Когда общаешься с футболистами, для них тут вообще нет сомнений. Он видит все, понимает все, управляет на поле всем, принимает самые правильные решения.

— Вам кого больше хочется увидеть соперником по финалу? (напомню, разговор был сразу после первого полуфинала. — Прим. И.Р.)

— Все равно — мы в любом случае счастливы. Те же англичане, может, проводят бледный в целом турнир, но они добиваются результата и идут к цели своим путем. И у них суперсостав. Не буду ничего говорить про фаворитов, потому что в финале, когда до титула остается один матч, их уже не бывает. Давайте просто насладимся футболом, а итог Евро для сборной Испании — в любом случае позитивный!