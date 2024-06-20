Форма сборных на Евро-2024: фиолетовая Англия, розовый оттенок Германии и комиксы Бельгии

Вместе оцениваем стиль и дизайн новых джерси.

Чемпионат Европы-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. 24 сборные презентовали форму до финального турнира и вышли в новых комплектах на старте группового турнира.

В чем играют фавориты Евро-2024 Германия, Франция и Англия? Какие комплекты получились у Сербии, Грузии и Хорватии? Представляем основные и запасные варианты маек участников чемпионата Европы.

Содержание статьи Скрыть Австрия

Албания

Англия

Бельгия

Венгрия

Германия

Грузия

Дания

Италия

Испания

Нидерланды

Португалия

Польша

Румыния

Сербия

Словакия

Словения

Турция

Украина

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Шотландия

Австрия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Австрии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Австрии

Домашний комплект сборной Австрии на Евро-2024 выполнен в красном цвете в сочетании с архитектурной красотой модерна. Белая выездная форма, украшенная яркими синими полосками, отражает любовь нации к природе и исследованиям.

Албания

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Албании для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Албании

Компания Macron сделала форму для сборной Албании в стиле поло. Домашний комплект выполнен в красном цвете с нанесенным поверх узором и черными вставками, включая воротник. Гостевой — белый с аналогичным узором.

Англия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Англии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Англии

Самым привлекательным в форме сборной Англии является гостевой комплект, который выполнен в фиолетовом цвете. Как заявили в Nike, он сочетает в себе красный и синий цвета прошлых гостевых форм. Домашний комплект одних из фаворитов Евро-2024 выполнен в традиционном белом цвете.

Бельгия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Бельгии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Бельгии

Технический спонсор сборной Бельгии Adidas выпустил для нее форму в бордовом (домашний) и голубом (гостевой) цветах. Первый содержит узор с отсылкой на современную бельгийскую архитектуру с надписью 1895. Она означает год основания федерации футбола Бельгии. Выездной комплект формы бельгийцев отсылает к серии комиксов «Приключения Тинтина» художника Эрже.

Венгрия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Венгрии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Венгрии

Для сборной Венгрии Adidas выпустил два комплекта в цветах флага страны. Основной тон домашней формы — красный, гостевой — белый. На воротниках футболок присутствует надпись «Только вместе».

Германия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Германии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Германии

Данные комплекты формы станут последними от Adidas для Германии на чемпионатах Европы. С 2027 года техническим спонсором немецкой сборной вместо соотечественников будет американский Nike, контракт рассчитан до 2034 года. Основной комплект бундестим на домашнем Евро-2024 создан в типичном белом тоне в сочетании с цветами флага страны на плечах — черным, желтым и красным, а узор напоминает орлиные крылья. Гостевая форма немцев выполнена в не самом привычном розово-фиолетовом цвете. Узоры на футболке также имеют отсылку к орлиным крыльям.

Грузия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Грузии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Грузии

Домашний комплект сборной Грузии выполнен в красно-белых цветах и отсылает к флагу страны. Гостевая форма — в черном цвете с глянцевой полосой по центру.

Дания

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Дании для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Дании

Форму для сборной Дании изготовил местный спортивный бренд Hummel International. Домашняя форма традиционно сделана в красном цвете, а гостевая — в белом. Мелким шрифтом на обоих комплектах написаны названия всех датских футбольных клубов, их общее количество — 1535.

Италия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Италии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Италии

Домашняя и гостевая форма сборной Италии от Adidas сделаны в похожем ключе — обе отсылают к цветам страны (зеленый, белый и красный). Основной цвет комплекта для игр в статусе хозяев — знакомый синий (лазурный), у гостевого — не менее привычный белый. На воротнике сзади у футболок чемпионов Европы-2020 выведена надпись «Италия позвала!», что отсылает к строчке из национального гимна.

Испания

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Испании для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Испании

У сборной Испании в каждом комплекте формы от Adidas присутствует узор с символикой морских волн и песка. Домашний вариант создан в знакомом красно-желтом цвете и дополнен изображением гвоздики, национального цветка Испании, на воротнике. Выездная форма изготовлена в необычном пляжном цвете с аналогичными узорами и цветком.

Нидерланды

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Нидерландов для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Нидерландов

Оба комплекта формы для сборной Нидерландов по задумке Nike символизируют преемственность нынешнего поколения с командой чемпионов Европы-1988. Тогда голландцы выиграли Евро, в финале победив сборную СССР со счетом 2:0. Домашний комплект исполнен в оранжевом цвете, а гостевой — синий с оранжевыми вставками.

Португалия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Португалии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Португалии

Технический спонсор сборной Португалии Nike сделал домашнюю форму в традиционных красно-зеленых оттенках. Гостевой комплект выполнен в белом цвете с голубым узором в виде мозаики — азулежу (расписанная глиняная плитка).

Польша

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Польши для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Польши

Форма сборной Польши традиционно выполнена в белом (домашний комплект) и в красных (гостевой) тонах. Над номерами футболистов спереди нанес герб страны в виде орла.

Румыния

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Румынии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Румынии

Joma сделала для сборной Румынии домашнюю форму в желтом цвете, а гостевую — в красном. У обоих комплектов на рукавах изображен флаг страны, оба также имеют необычные открытые воротники.

Сербия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Сербии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Сербии

На красной домашней форме сборной Сербии на Евро-2024 нанесена графика, представляющая рентгеновское изображение крыла орла, что символизирует храбрость команды на поле и легендарное наследие Сербии в спорте и науке. Белая выездная форма с синими вставками отражает природный и культурный ландшафт Сербии. Трикотажные манжеты на рукавах вдохновлены мистическим скальным образованием Джаволя-Варош (его называют «Город Дьявола») на горе Радан на юге Сербии.

Словакия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Словакии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Словакии

Форма Словакии от Nike не получила особенный дизайн на Евро-2024. Домашний комплект сделан в синем цвете с красными вставками на воротнике и по бокам футболки, гостевой выполнен в белом цвете.

Словения

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Словении для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Словении

Домашняя форма от Nike сделана в белом цвете, а выездная — в синем. На всех комплектах сверху над номерами игроков изображены словенские горы.

Турция

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Турции для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Турции

Домашняя форма сборной Турции посвящена столетию Республики. Знаменитая красная полоса на передней части белой футболки имеет изогнутый верх с нарисованными линиями складок и напоминает флаг, накинутый на плечи игрока. Название страны напечатано на спине рубашки. Гостевая форма турецкой команды соответствует цветам флага страны.

Украина

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Украины для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Украины

Сборная Украины играет на Евро-2024 в той же форме, в которой выступала на чемпионате Европы-2020. Домашний комплект — желтый, а выездной — синий. На предыдущем Евро форма украинской национальной команды наделала много шума из-за изображенных контуров границ на футболках.

Франция

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Франции для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Франции

Домашний комплект Франции от Nike создан в традиционном синем цвете, а гостевой — в белом. На обоих вариантах формы размещен большой галльский петух в красно-желтом цвете в ретро-версии Федерации футбола Франции. На воротнике комплекта домашней футболки присутствуют цвета французского флага. В таком виде «Трехцветные» сыграют летом 2024-го на Евро и домашней Олимпиаде в Париже.

Хорватия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Хорватии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Хорватии

Домашняя форма сборной Хорватии представляет собой смелую комбинацию культовых красно-белых клеток команды с использованием более крупных квадратов, образующих национальный флаг. Выездная форма украшена наклонными ромбовидными клетками, отдающими дань уважения бронзовым призерам ЧМ-1998. Возвращение к синему цвету соответствует тонам герба и национального флага.

Чехия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Чехии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Чехии

Красная домашняя форма сборной Чехии включает в себя цвета страны и принт эмблемы двухвостого льва. Белая выездная форма классического дизайна отдает дань уважения неустанной решимости чешских футболистов в 2004 году — тогда национальная команда взяла бронзу Евро. На ней также изображены повторяющиеся эмблемы двухвостого льва, отсылая к командному духу.

Швейцария

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Швейцарии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Швейцарии

Красный домашний комплект сборной Швейцарии органично сочетает в себе альпийскую элегантность с цветочной графикой эдельвейса, вдохновленной традиционной швейцарской одеждой. Белая выездная форма черпает вдохновение из знаменитой железнодорожной станции Юнгфрауйох в Швейцарских Альпах.

Шотландия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Шотландии для Евро-2024. Фото пресс-служба сборной Шотландии

Домашний и гостевой комплекты сборной Шотландии от Adidas содержат клетчатый орнамент и специальный узор. Он называется тартан (болельщики шотландцев называются тартановой армией). Для шотландцев он может означать определенный клан, организацию или принадлежность к какой-то местности.