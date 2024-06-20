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Сегодня, 15:10

Форма сборных на Евро-2024: фиолетовая Англия, розовый оттенок Германии и комиксы Бельгии

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Харри Кейн (слева) и Ромелу Лукаку в новой форме своих сборных для Евро-2024.
Харри Кейн (слева) и Ромелу Лукаку в новой форме своих сборных для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Англии / пресс-служба сборной Бельгии
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Вместе оцениваем стиль и дизайн новых джерси.

Чемпионат Европы-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. 24 сборные презентовали форму до финального турнира и вышли в новых комплектах на старте группового турнира.

В чем играют фавориты Евро-2024 Германия, Франция и Англия? Какие комплекты получились у Сербии, Грузии и Хорватии? Представляем основные и запасные варианты маек участников чемпионата Европы.

Австрия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Австрии для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Австрии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Австрии

Домашний комплект сборной Австрии на Евро-2024 выполнен в красном цвете в сочетании с архитектурной красотой модерна. Белая выездная форма, украшенная яркими синими полосками, отражает любовь нации к природе и исследованиям.

Албания

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Албании для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Албании для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Албании

Компания Macron сделала форму для сборной Албании в стиле поло. Домашний комплект выполнен в красном цвете с нанесенным поверх узором и черными вставками, включая воротник. Гостевой — белый с аналогичным узором.

Англия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Англии по футболу для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Англии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Англии

Самым привлекательным в форме сборной Англии является гостевой комплект, который выполнен в фиолетовом цвете. Как заявили в Nike, он сочетает в себе красный и синий цвета прошлых гостевых форм. Домашний комплект одних из фаворитов Евро-2024 выполнен в традиционном белом цвете.

Бельгия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Бельгии по футболу для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Бельгии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Бельгии

Технический спонсор сборной Бельгии Adidas выпустил для нее форму в бордовом (домашний) и голубом (гостевой) цветах. Первый содержит узор с отсылкой на современную бельгийскую архитектуру с надписью 1895. Она означает год основания федерации футбола Бельгии. Выездной комплект формы бельгийцев отсылает к серии комиксов «Приключения Тинтина» художника Эрже.

Венгрия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Венгрии по футболу для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Венгрии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Венгрии

Для сборной Венгрии Adidas выпустил два комплекта в цветах флага страны. Основной тон домашней формы — красный, гостевой — белый. На воротниках футболок присутствует надпись «Только вместе».

Германия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Германии по футболу для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Германии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Германии

Данные комплекты формы станут последними от Adidas для Германии на чемпионатах Европы. С 2027 года техническим спонсором немецкой сборной вместо соотечественников будет американский Nike, контракт рассчитан до 2034 года. Основной комплект бундестим на домашнем Евро-2024 создан в типичном белом тоне в сочетании с цветами флага страны на плечах — черным, желтым и красным, а узор напоминает орлиные крылья. Гостевая форма немцев выполнена в не самом привычном розово-фиолетовом цвете. Узоры на футболке также имеют отсылку к орлиным крыльям.

Грузия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Грузии для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Грузии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Грузии

Домашний комплект сборной Грузии выполнен в красно-белых цветах и отсылает к флагу страны. Гостевая форма — в черном цвете с глянцевой полосой по центру.

Дания

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Дании по футболу для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Дании для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Дании

Форму для сборной Дании изготовил местный спортивный бренд Hummel International. Домашняя форма традиционно сделана в красном цвете, а гостевая — в белом. Мелким шрифтом на обоих комплектах написаны названия всех датских футбольных клубов, их общее количество — 1535.

Италия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Италии по футболу для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Италии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Италии

Домашняя и гостевая форма сборной Италии от Adidas сделаны в похожем ключе — обе отсылают к цветам страны (зеленый, белый и красный). Основной цвет комплекта для игр в статусе хозяев — знакомый синий (лазурный), у гостевого — не менее привычный белый. На воротнике сзади у футболок чемпионов Европы-2020 выведена надпись «Италия позвала!», что отсылает к строчке из национального гимна.

Испания

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Испании по футболу для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Испании для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Испании

У сборной Испании в каждом комплекте формы от Adidas присутствует узор с символикой морских волн и песка. Домашний вариант создан в знакомом красно-желтом цвете и дополнен изображением гвоздики, национального цветка Испании, на воротнике. Выездная форма изготовлена в необычном пляжном цвете с аналогичными узорами и цветком.

Нидерланды

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Нидерландов по футболу для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Нидерландов для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Нидерландов

Оба комплекта формы для сборной Нидерландов по задумке Nike символизируют преемственность нынешнего поколения с командой чемпионов Европы-1988. Тогда голландцы выиграли Евро, в финале победив сборную СССР со счетом 2:0. Домашний комплект исполнен в оранжевом цвете, а гостевой — синий с оранжевыми вставками.

Португалия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Португалии по футболу для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Португалии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Португалии

Технический спонсор сборной Португалии Nike сделал домашнюю форму в традиционных красно-зеленых оттенках. Гостевой комплект выполнен в белом цвете с голубым узором в виде мозаики — азулежу (расписанная глиняная плитка).

Польша

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Польши для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Польши для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Польши

Форма сборной Польши традиционно выполнена в белом (домашний комплект) и в красных (гостевой) тонах. Над номерами футболистов спереди нанес герб страны в виде орла.

Румыния

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Румынии для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Румынии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Румынии

Joma сделала для сборной Румынии домашнюю форму в желтом цвете, а гостевую — в красном. У обоих комплектов на рукавах изображен флаг страны, оба также имеют необычные открытые воротники.

Сербия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Сербии для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Сербии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Сербии

На красной домашней форме сборной Сербии на Евро-2024 нанесена графика, представляющая рентгеновское изображение крыла орла, что символизирует храбрость команды на поле и легендарное наследие Сербии в спорте и науке. Белая выездная форма с синими вставками отражает природный и культурный ландшафт Сербии. Трикотажные манжеты на рукавах вдохновлены мистическим скальным образованием Джаволя-Варош (его называют «Город Дьявола») на горе Радан на юге Сербии.

Словакия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Словакии для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Словакии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Словакии

Форма Словакии от Nike не получила особенный дизайн на Евро-2024. Домашний комплект сделан в синем цвете с красными вставками на воротнике и по бокам футболки, гостевой выполнен в белом цвете.

Словения

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Словении для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Словении для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Словении

Домашняя форма от Nike сделана в белом цвете, а выездная — в синем. На всех комплектах сверху над номерами игроков изображены словенские горы.

Турция

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Турции для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Турции для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Турции

Домашняя форма сборной Турции посвящена столетию Республики. Знаменитая красная полоса на передней части белой футболки имеет изогнутый верх с нарисованными линиями складок и напоминает флаг, накинутый на плечи игрока. Название страны напечатано на спине рубашки. Гостевая форма турецкой команды соответствует цветам флага страны.

Украина

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Украины для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Украины для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Украины

Сборная Украины играет на Евро-2024 в той же форме, в которой выступала на чемпионате Европы-2020. Домашний комплект — желтый, а выездной — синий. На предыдущем Евро форма украинской национальной команды наделала много шума из-за изображенных контуров границ на футболках.

Франция

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Франции по футболу для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Франции для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Франции

Домашний комплект Франции от Nike создан в традиционном синем цвете, а гостевой — в белом. На обоих вариантах формы размещен большой галльский петух в красно-желтом цвете в ретро-версии Федерации футбола Франции. На воротнике комплекта домашней футболки присутствуют цвета французского флага. В таком виде «Трехцветные» сыграют летом 2024-го на Евро и домашней Олимпиаде в Париже.

Хорватия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Хорватии для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Хорватии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Хорватии

Домашняя форма сборной Хорватии представляет собой смелую комбинацию культовых красно-белых клеток команды с использованием более крупных квадратов, образующих национальный флаг. Выездная форма украшена наклонными ромбовидными клетками, отдающими дань уважения бронзовым призерам ЧМ-1998. Возвращение к синему цвету соответствует тонам герба и национального флага.

Чехия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Чехии для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Чехии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Чехии

Красная домашняя форма сборной Чехии включает в себя цвета страны и принт эмблемы двухвостого льва. Белая выездная форма классического дизайна отдает дань уважения неустанной решимости чешских футболистов в 2004 году — тогда национальная команда взяла бронзу Евро. На ней также изображены повторяющиеся эмблемы двухвостого льва, отсылая к командному духу.

Швейцария

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Швейцарии для Евро-2024
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Швейцарии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Швейцарии

Красный домашний комплект сборной Швейцарии органично сочетает в себе альпийскую элегантность с цветочной графикой эдельвейса, вдохновленной традиционной швейцарской одеждой. Белая выездная форма черпает вдохновение из знаменитой железнодорожной станции Юнгфрауйох в Швейцарских Альпах.

Шотландия

Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Шотландии по футболу для Евро-2024.
Домашний (слева) и гостевой комплекты формы сборной Шотландии для Евро-2024.
Фото пресс-служба сборной Шотландии

Домашний и гостевой комплекты сборной Шотландии от Adidas содержат клетчатый орнамент и специальный узор. Он называется тартан (болельщики шотландцев называются тартановой армией). Для шотландцев он может означать определенный клан, организацию или принадлежность к какой-то местности.

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