Гарри Кейн: биография лучшего бомбардира Англии и главного неудачника клубного футбола

Гарри Кейн
Дата рождения: 28 июля 1993
Место рождения: Уолтемстоу (Большой Лондон, Англия)
Вид спорта: футбол
Амплуа: нападающий
Рост: 188 см
Игровой номер: 9
Команда: «Бавария»
Гарри Эдвард Кейн родился в Уолтемстоу, пригороде Лондона. Будущий капитан сборной Англии рос вместе со своим братом Чарли в простой семье, он имеет ирландские корни по линии отца.
В раннем возрасте семья футболиста перебралась в Чингфорд, другой пригород британской столицы. Здесь Гарри пошел в начальную академию Ларксвуда, а после перевелся в благотворительную школу Чингфорда. Там же до него учился другой звездный английский футболист — Дэвид Бекхэм.
В 6-летнем возрасте Гарри попал в футбольную секцию «Риджуэй Роверс». Сам спортсмен уверен, что ему передались гены от дедушки по материнской линии, который хорошо играл в футбол. К тому же вся семья Кейна всегда болела за «Тоттенхэм» и жила недалеко от стадиона.
В футбольной секции у молодого игрока начались проблемы. Кейн в детстве обожал вредную пищу, из-за которой имел лишний вес и не мог выиграть конкуренцию у других ребят. Постоянные насмешки сверстников и низкий уровень игры вынудили Гарри взяться за свое питание. Начинающий форвард сидел на жестких диетах и усердно тренировался.
В 2001 году Кейн попал в академию «Арсенала», но долго там не продержался — снова из-за слабых физических данных и пухлого телосложения. В 2015-м легендарный тренер «канониров» Арсен Венгер признался, что решение академии отказаться от форварда его сильно разочаровало.
Гарри также не добился успеха на просмотре в «Тоттенхэме» и вернулся в «Риджуэй Роверс», а в 2004 году перешел в «Уотфорд». Ключевым стал матч против «шпор». Скауты «Тоттенхэма» все же разглядели талант и пригласили юношу в клуб.
Юный Кейн пробовал себя в полузащите и долго ничем особым не выделялся ни в игре, ни в отношении к делу. Но когда он резко вырос, то физически окреп и стал более складным футболистом. В июле 2009-го в день 16-летия будущий бомбардир подписал юношеский контракт с «Тоттенхэмом» и стал выступать за молодежку «шпор».
В сезоне-2009/10 Кейн два раза попал в заявку основной команды, но на поле не появлялся. В июле 2010 года Гарри подписал первый профессиональный контракт с «Тоттенхэмом». Но своего дебюта ему пришлось ждать. В январе 2011-го форварда отправили в аренду в «Лейтон Ориент», где он за 18 матчей забил пять голов и по окончании сезона вернулся в свой клуб.
Первый матч за лондонцев Кейн провел 25 августа 2011 года в ответной игре квалификационного раунда Лиги Европы с «Хартсом». Тогда Гарри заработал пенальти, но не реализовал его. Первый гол за «шпор» он забил 15 декабря в игре против «Шемрок Роверс» (4:0).
Молодой форвард редко выходил на поле, поэтому его начали отправлять в аренды, чтобы он имел игровую практику и набирался опыта. Так Гарри поиграл за «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер».
Только в сезоне-2014/15 Кейн стал чаще выходить в составе «Тоттенхэма» и забивать голы. Когда команду возглавил Маурисио Почеттино, форвард закрепился в основе. 5 апреля 2015 года нападающий впервые получил капитанскую повязку. За оказанное доверие он заплатил сполна, забив в 51 матче сезона 31 гол (21 из них — в АПЛ). Так Гарри стал первым игроком «шпор» после Гари Линекера, которому удалось отличиться столько раз в сезон за команду.
Кейн начал переписывать историю своего клуба. Несмотря на травмы, он показывал невероятную результативность. Футболист девять сезонов подряд забивал больше 20 голов, при этом пять раз — больше 30. В сезоне-2017/18 он отличился 41 раз в 48 играх (30 мячей в 37 встречах АПЛ). Гарри стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» с 280 голами в 435 матчах. Его трижды признавали лучшим игроком года (2015, 2021, 2023).
С английским клубом Кейн дважды выходил в финал Кубка Английской футбольной лиги (2015, 2021) и один раз сыграл в финале Лиги чемпионов (2019). При этом за всю карьеру в лондонском клубе он не завоевал ни одного трофея.
В августе 2023 года Кейн перешел в «Баварию». Контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года. Трансфер англичанина обошелся немецкой команде в 100 миллионов евро (плюс бонусы 10 миллионов), что стало рекордом для чемпионата Германии.
Дебют Кейна в «Баварии» состоялся 12 августа в матче Суперкубка Германии после выхода на замену против «РБ Лейпциг» (поражение 0:3). Спустя пять дней в игре с «Вердером» (4:0) англичанин забил первый гол в немецкой бундеслиге.
Гарри быстро вписался в новый чемпионат и стал основным игроком мюнхенцев. В новой команде он продолжил демонстрировать высокую результативность и идти в графике «гол в среднем за игру». Он стал первым футболистом бундеслиги, кому удалось оформить четыре хет-трика в дебютном сезоне.
При этом «Бавария» при такой результативности Кейна провела год без трофеев. Мюнхенский клуб в сезоне-2023/24 впервые за 12 лет не завоевал ни одного титула, прервал чемпионскую серию в бундеслиге, рано вылетел из Кубка Германии и уступил «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов (2:2 дома и 1:2 в гостях).
В январе 2010 года Кейн впервые получил приглашение в сборную Англии U-17 на юношеский турнир в Португалию. При этом нападающий из-за сильной болезни не поехал на триумфальный для англичан чемпионат Европы-2010 для юношей до 17 лет. Гарри принял участие в чемпионате Европы-2012 для игроков до 19 лет. На турнире он забил победный гол в ворота Франции в заключительном матче группового турнира, но затем команда проиграла в полуфинале. Форварда вызывали в сборные всех возрастов, и везде он был ключевым игроком.
Кейн дебютировал в сборной Англии весной 2015 года. 27 марта он вышел на замену Уэйна Руни на 72-й минуте в матче отборочного турнира Евро-2016 против Литвы (4:0) и спустя всего 80 секунд забил гол. С осени Гарри стал основным игроком национальной команды, и ни один крупный турнир с тех пор не проходил без его участия.
10 июня 2017 года в матче отбора ЧМ-2018 против Шотландии (2:2) Кейн впервые вышел с капитанской повязкой «Трех львов». В этой игре он забил на 90+3-й минуте и сравнял счет. 5 октября Гарри отметился победным голом в ворота Словении (1:0), что позволило англичанам отобраться на чемпионат мира в России.
На ЧМ-2018 Кейн отправился в статусе главной звезды сборной и капитана. Гарри забил на чемпионате мира шесть голов, что позволило ему стать обладателем «Золотой бутсы» как лучшему бомбардиру турнира. В последний раз такой награды из англичан удостоился лишь Гари Линекер в 1986 году. Сборная Англии с Кейном вошла в четверку лучших на чемпионате мира, уступила в полуфинале Хорватии (1:2 д.в.) и затем в матче за третье место — Бельгии (0:2).
В 2019 году Кейн вместе со сборной стал бронзовым призером Лиги наций.
Летом 2021-го на отложенном на год из-за пандемии коронавируса Евро-2020 сборная Англии с Кейном дошла до финала. Этот матч принимал Лондон, игра прошла на стадионе «Уэмбли». «Три льва» не играли в финалах крупных турниров после победы на ЧМ-1966. В решающей встрече чемпионата Европы англичане уступили Италии в серии пенальти.
Кейн — безоговорочный лидер сборной Англии и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На его счету 62 гола в 89 матчах на весну 2024 года.
Командные
Финалист Кубка Английской футбольной лиги (2015, 2021)
Финалист Лиги чемпионов (2019)
Серебряный призер чемпионата Европы (2020)
Бронзовый призер Лиги наций (2018/19)
Лучший бомбардир в истории сборной Англии (62 гола)
Лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» (280 голов)
Молодой игрок сезона в клубе «Миллуолл» (2011/12)
Молодой игрок года по версии ПФА (2014/15)
Игрок года в «Тоттенхэме» (2014/15, 2020/21, 2022/23)
Игрок месяца АПЛ (январь 2015, февраль 2015, март 2016, февраль 2017, сентябрь 2017, декабрь 2017, март 2022)
Лучший бомбардир АПЛ (2015/16 — 25 голов, 2016/17 — 29 голов, 2020/21 — 23 гола).
Игрок года по версии болельщиков ПФА (2016/17)
Игрок года по версии Федерации футбольных болельщиков (2017)
Лучший игрок года в Англии (2017, 2018)
Лучший бомбардир мира по версии МФФИИС (2017)
Лучший бомбардир чемпионата мира (2018 — 6 голов).
Включен в состав символической сборной чемпионата мира (2018)
Игрок года в АПЛ (2018, 2021)
Плеймейкер сезона АПЛ (2020/21)
Автор гола месяца в Бундеслиге (октябрь 2023)
Кавалер Ордена Британской империи (2019)
Награда «Свобода города Лондона» (2023)
Форвард получает в мюнхенском клубе примерно 2,1 миллиона евро в месяц (около 480 тысяч евро в неделю). Годовой оклад в «Баварии» до выплаты налогов равен 25 миллионам евро. При этом в «Тоттенхэме» он зарабатывал в два раза меньше — 12,5 миллиона евро.
Согласно информации немецкого издания Bild, футболисту по контракту предусмотрен бонус в размере 250 тысяч евро за 40 голов или результативных передач в сезоне. Англичанин добрался до этой отметки только за счет забитых мячей во всех турнирах.
По данным Transfermarkt на весну 2024 года, рыночная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро.
Футболист женат на давней подруге Кэти Гудланд. Они познакомились еще в детстве, когда ходили в одну школу. Супруга Гарри была с ним рядом и в тяжелые времена, и в триумфальные.
1 июля 2017 года Кейн в соцсетях объявил о помолвке с Кэти, в июне 2019 года пара официально расписалась. Еще до свадьбы у них родились два ребенка — дочь и сын. После замужества у супругов на свет еще появились девочка и мальчик.
Кейн большой фанат разных видов спорта. Он любит играть в крикет и гольф, часто посещает крупные спортивные турниры. Кроме того, он обожает киберспорт и даже выходит на стримы со своими фанатами.
Особую часть в жизни Гарри занимает американский футбол. Даже своих собак он назвал Рассел и Брэди в честь Рассела Уилсона и Тома Брэди.
Также Гарри активно занимается благотворительностью, помогает людям с проблемами ментального здоровья.
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