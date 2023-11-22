Хорватия едет на Евро, отправив Уэльс в стыки. Франция не смогла пройти год без потерь

Сегодня, 01:30
На последний день группового турнира не разыгранной оставалась финальная прямая путевка на Евро, и в прогнозах ее заранее вручили Хорватии. Тем не менее, на 7-й минуте в режиме «лайв» счастливым обладателем билета в Германию значился Уэльс. Надежду валлийцам подарил защитник Неко Уильямс, попавший с дальней дистанции точно в угол. Армения же прибыла в Загреб явно не отбывать номер. Больше того — гости должны были открывать счет, когда к воротам вырвался Оганесян, однако его попытка перебросить вратаря завершилась эффектным сейвом Ливаковича.
Но в концовке первого тайма — после довольно активного отрезка в исполнении армянской команды — хорватский класс проявился в полной мере. Подача Сосы, и Будимир образцово сыграл на опережение. После этого гола «шашечные» не просто выходили на Евро, но и сбрасывали с первого места Турцию, которая по ходу первого тайма лишилась получившего травму основного голкипера Чакыра. И смена расклада в группе не мелочь, потому что от итогового места в таблице и количества набранных очков зависит: в какую корзину попадет та или иная команда при жеребьевке финального турнира.
В конце концов, таблица за вечер изменилась в третий раз благодаря прибавившим после перерыва туркам. Не использовав очевидные моменты, они отыгрались с неоднозначного пенальти, который реализовал экс-игрок ЦСКА Юсуф Языджи. В свою очередь гол Джонсона отменили из-за офсайда. Валлийцы так хотели выиграть, что на последних минутах на подачу углового прибежал голкипер Уорд. Это, впрочем, ничего не изменило. Валлийцы отправляются в стыки, Турция впервые в своей истории завершила отборочный турнир, возглавляя группу, а Хорватия вышла на Евро со второго места.
Группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Турция
|
8
|
5
|
2
|
1
|
14-7
|
17
|
2. Хорватия
|
8
|
5
|
1
|
2
|
13-4
|
16
|
3. Уэльс
|
8
|
3
|
3
|
2
|
10-10
|
12
|
4. Армения
|
8
|
2
|
2
|
4
|
9-11
|
8
|
5. Латвия
|
8
|
1
|
0
|
7
|
5-19
|
3
Франция, даже оставив поначалу в запасе группу основных игроков во главе с Мбаппе, имела все основания впервые за двадцать лет завершить год с идеальным результатом и выиграть все восемь турнирных матчей. В первом тайме игра к этому располагала, и если после атаки Гризманна греков спасла штанга, то выстрел Коло Муани с острого угла получился неотразимым.
Но, как это нередко случается, все перевернулось после незначительного, на первый взгляд, эпизода. Люка Эрнандес потерял мяч в районе углового флажка, что обернулось целой серией ударов. Два из них «трехцветные» заблокировали, а третий — в исполнении Бакасетаса — развернул игру на 180 градусов. И уже на кураже Яннулис издевательски легко прошел Кунде и выложил мяч Иоаннидису.
Многие команды такой сценарий может сломать, только к Франции это не относится. И классно игравший одноклубник Александра Головина в «Монако» Фофана — как и против Гибралтара — поразил цель дальним ударом. Но, конечно, глупо сравнивать уровень сопротивления в двух ноябрьских играх. Вот только против футбольного карлика у французов залетало все. Тут же на 90-й минуте мяч не пересек полностью линию ворот, ударившись о две штанги. А на исходе компенсированного времени Влаходимос перевел в перекладину выстрел Мбаппе. Такое везение точно не помешает Греции в плей-офф по итогам Лиги наций.
Группа В
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
8
|
7
|
1
|
0
|
29-3
|
22
|
2. Нидерланды
|
8
|
6
|
0
|
2
|
17-7
|
18
|
3. Греция
|
8
|
4
|
1
|
3
|
14-8
|
13
|
4. Ирландия
|
8
|
2
|
0
|
6
|
9-10
|
6
|
5. Гибралтар
|
8
|
0
|
0
|
8
|
0-41
|
0
В Бухаресте два участника финального турнира боролись за первое место в группе и, соответственно, более высокий посев при жеребьевке Евро-2024. Хотя, слово «боролись» — все-таки перебор. Еще недавно уверенно лидировавшая Швейцария, начиная с июня, обыграла только Андорру. В остальных играх — шесть ничьих и сегодняшнее поражение, оставившие команду Мурата Якина второй. Румыния же выиграла группу с нулем в графе «поражения».
Отметим и очередной успех Белоруссии под началом испанца Карлоса Алоса Феррера. На кошмарном поле в Приштине победу нашим соседям принес классный обводящий удар Антилевского. Если первый отрезок работы нового штаба в сентябре получился притирочным и не принес результата, то в октябре и ноябре белорусы обошлись без поражений, завершив турнир двумя победами (+2=2).
Группа I
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Румыния
|
10
|
6
|
4
|
0
|
16-5
|
22
|
2. Швейцария
|
10
|
4
|
5
|
1
|
22-11
|
17
|
3. Израиль
|
10
|
4
|
3
|
3
|
11-11
|
15
|
4. Белоруссия
|
10
|
3
|
3
|
4
|
9-14
|
12
|
5. Косово
|
10
|
2
|
5
|
3
|
10-10
|
11
|
6. Андорра
|
10
|
0
|
2
|
8
|
3-20
|
2