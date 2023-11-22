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Чемпионат Европы

Сегодня, 01:30

Хорватия едет на Евро, отправив Уэльс в стыки. Франция не смогла пройти год без потерь

Франция сыграла вничью с Грецией в последнем матче отбора Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты сборной Хорватии.
Фото Global Look Press
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Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024.

Такого еще не было: Турция — первая

Группа D

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
21 нояб, 22:45. Maksimir (Загреб)
Хорватия
1:0
Армения
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
21 нояб, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
1:1
Турция

На последний день группового турнира не разыгранной оставалась финальная прямая путевка на Евро, и в прогнозах ее заранее вручили Хорватии. Тем не менее, на 7-й минуте в режиме «лайв» счастливым обладателем билета в Германию значился Уэльс. Надежду валлийцам подарил защитник Неко Уильямс, попавший с дальней дистанции точно в угол. Армения же прибыла в Загреб явно не отбывать номер. Больше того — гости должны были открывать счет, когда к воротам вырвался Оганесян, однако его попытка перебросить вратаря завершилась эффектным сейвом Ливаковича.

Но в концовке первого тайма — после довольно активного отрезка в исполнении армянской команды — хорватский класс проявился в полной мере. Подача Сосы, и Будимир образцово сыграл на опережение. После этого гола «шашечные» не просто выходили на Евро, но и сбрасывали с первого места Турцию, которая по ходу первого тайма лишилась получившего травму основного голкипера Чакыра. И смена расклада в группе не мелочь, потому что от итогового места в таблице и количества набранных очков зависит: в какую корзину попадет та или иная команда при жеребьевке финального турнира.

В конце концов, таблица за вечер изменилась в третий раз благодаря прибавившим после перерыва туркам. Не использовав очевидные моменты, они отыгрались с неоднозначного пенальти, который реализовал экс-игрок ЦСКА Юсуф Языджи. В свою очередь гол Джонсона отменили из-за офсайда. Валлийцы так хотели выиграть, что на последних минутах на подачу углового прибежал голкипер Уорд. Это, впрочем, ничего не изменило. Валлийцы отправляются в стыки, Турция впервые в своей истории завершила отборочный турнир, возглавляя группу, а Хорватия вышла на Евро со второго места.

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1. Турция

8

5

2

1

14-7

17

2. Хорватия

8

5

1

2

13-4

16

3. Уэльс

8

3

3

2

10-10

12

4. Армения

8

2

2

4

9-11

8

5. Латвия

8

1

0

7

5-19

3

Штанги против Франции

Группа В

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
21 нояб, 22:45. OPAP Arena (Афины)
Греция
2:2
Франция

Франция, даже оставив поначалу в запасе группу основных игроков во главе с Мбаппе, имела все основания впервые за двадцать лет завершить год с идеальным результатом и выиграть все восемь турнирных матчей. В первом тайме игра к этому располагала, и если после атаки Гризманна греков спасла штанга, то выстрел Коло Муани с острого угла получился неотразимым.

Но, как это нередко случается, все перевернулось после незначительного, на первый взгляд, эпизода. Люка Эрнандес потерял мяч в районе углового флажка, что обернулось целой серией ударов. Два из них «трехцветные» заблокировали, а третий — в исполнении Бакасетаса — развернул игру на 180 градусов. И уже на кураже Яннулис издевательски легко прошел Кунде и выложил мяч Иоаннидису.

Многие команды такой сценарий может сломать, только к Франции это не относится. И классно игравший одноклубник Александра Головина в «Монако» Фофана — как и против Гибралтара — поразил цель дальним ударом. Но, конечно, глупо сравнивать уровень сопротивления в двух ноябрьских играх. Вот только против футбольного карлика у французов залетало все. Тут же на 90-й минуте мяч не пересек полностью линию ворот, ударившись о две штанги. А на исходе компенсированного времени Влаходимос перевел в перекладину выстрел Мбаппе. Такое везение точно не помешает Греции в плей-офф по итогам Лиги наций.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Нуралы Алип. Украина, Грузия, Казахстан и даже Эстония еще могут попасть на Евро-2024. Объясняем, как работает плей-офф за оставшиеся путевки
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
21 нояб, 22:45. Algarve (Фару)
Гибралтар
0:6
Нидерланды

Группа В

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

8

7

1

0

29-3

22

2. Нидерланды

8

6

0

2

17-7

18

3. Греция

8

4

1

3

14-8

13

4. Ирландия

8

2

0

6

9-10

6

5. Гибралтар

8

0

0

8

0-41

0

Румыния без поражений и прогресс Белоруссии

Группа I

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
21 нояб, 22:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
1:0
Швейцария

В Бухаресте два участника финального турнира боролись за первое место в группе и, соответственно, более высокий посев при жеребьевке Евро-2024. Хотя, слово «боролись» — все-таки перебор. Еще недавно уверенно лидировавшая Швейцария, начиная с июня, обыграла только Андорру. В остальных играх — шесть ничьих и сегодняшнее поражение, оставившие команду Мурата Якина второй. Румыния же выиграла группу с нулем в графе «поражения».

Отметим и очередной успех Белоруссии под началом испанца Карлоса Алоса Феррера. На кошмарном поле в Приштине победу нашим соседям принес классный обводящий удар Антилевского. Если первый отрезок работы нового штаба в сентябре получился притирочным и не принес результата, то в октябре и ноябре белорусы обошлись без поражений, завершив турнир двумя победами (+2=2).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
21 нояб, 22:45. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
0:2
Израиль
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
21 нояб, 22:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
0:1
Белоруссия

Группа I

И

В

Н

П

М

О

1. Румыния

10

6

4

0

16-5

22

2. Швейцария

10

4

5

1

22-11

17

3. Израиль

10

4

3

3

11-11

15

4. Белоруссия

10

3

3

4

9-14

12

5. Косово

10

2

5

3

10-10

11

6. Андорра

10

0

2

8

3-20

2
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