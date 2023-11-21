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Сегодня, 01:10

Спаллетти вывел Италию на Евро: чемпионы континента едут в Германию, Украина — в стыках

Сборная Италии вышла на Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters
1/2
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Нулевая ничья в Леверкузене.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
20 нояб, 22:45. BayArena (Леверкузен)
Украина
0:0
Италия

Италия — несомненный гранд: четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и родина бесчисленного ряда великих футболистов. Но по каким-то загадочным причинам в последнее время она сталкивается с чудовищными проблемами в отборочных турнирах.

Понятно, что время от времени каждая крупная футбольная держава позволяет себе обжечься. Например, Англия не попала на Евро-2008, а Аргентина лишь в последний момент забронировала путевку в Россию на чемпионат мира. Но случай Италии — это аномалия: Швеция лишила ее ЧМ-2018, а в Катар команда Роберто Манчини не полетела из-за Северной Македонии.

В понедельник Италия в любом случае не утратила бы шансы на поездку в Германию, так как у нее оставался запасной путь через Лигу наций. Но это все равно несолидно: не может действующий чемпион континента продираться на Евро через стыковые матчи. Тем более что в прошлый раз именно на них оборвалась дорога итальянцев на крупный турнир.

Олег Рябчук, Джанлуиджи Доннарумма, Магомед Адиев. Казахстан уступил Словении, Чехия разгромила Молдавию, Италия и Украина сыграли вничью: онлайн-трансляция матчей отбора Евро-2024

Сборная Украины тоже имела страховку в виде стыковых матчей, но кто туда хочет попасть добровольно? Сейчас, напомню, необходимо преодолеть барьер из двух соперников, да еще и оба матча могут проходить на выезде. Конечно, украинцы тоже собирались выйти на Евро в понедельник — правда, для этого им требовалась только победа.

Матч проходил в Леверкузене, но желто-синие начали по-хозяйски: на первых минутах плотно бил Цыганков, неплохой фланговый проход получился у Мудрика, Судаков ударом издали заставил попотеть Доннарумму. Но запал команды Сергея Реброва постепенно иссяк, и уже с середины первого тайма Италия преобразилась.

Сложно сказать, кто из номинальных гостей был активнее других. Близки к голу были Барелла и Фраттези, но в обоих случаях украинцев выручал голкипер Трубин. Опасны были стандартные положения — один Ди Лоренцо дважды мог забивать с углового. Но основная угроза воротам желто-синих предсказуемо исходила от Кьезы: он и выводил Фраттези почти один на один, и опасно простреливал вдоль ворот прямо на Распадори, но форвард «Наполи» не успел к мячу.

Кьеза и второй тайм открыл голевым моментом, хотя Италия после перерыва стала заметно осторожнее. Достаточно сказать, что в первом тайме команда Лучано Спаллетти владела мячом 65% времени, а во втором — 55%. Украинцы же прибавили и действительно заставили именитых оппонентов занервничать. В, пожалуй, ярчайшем моменте матча Доннарумма ошибся на выходе, но тут же исправился, бросившись под могучий удар Мудрика в упор.

Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters

Италия слишком рано опустила линию обороны и вжалась в штрафную — в первом тайме у нее получалось многое, она превосходила украинцев в классе, но очень боялась проиграть. Что неудивительно: призраки последних отборочных турниров никуда не исчезли. Украина, разумеется, пользовалась нервной игрой гранда, однако к голу так и не приблизилась. Максимум, что она смогла сделать — призвать испанского арбитра назначить пенальти за якобы фол Кристанте на Мудрике в добавленное время. Тот эпизод действительно был спорным, но Хесус Хиль Мансано даже не отправился смотреть повтор, а значит, ВАР согласился с мнением главного арбитра.

Италия все-таки дотерпела до финального свистка и следующим летом отправится в Германию защищать титул чемпиона Европы, а украинцам предстоят стыковые матчи.

Группа С

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

8

6

2

0

22-4

20

2. Италия

8

4

2

2

16-9

14

3. Украина

8

4

2

2

11-8

14

4.Северная Македония

8

2

2

4

10-20

8

5. Мальта

8

0

0

8

2-20

0
Футбол
Сборная Италии по футболу
Сборная Украины по футболу
Лучано Спаллетти
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