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Чемпионат Европы

Сегодня, 11:30

Украина, Грузия, Казахстан и даже Эстония еще могут попасть на Евро-2024. Объясняем, как работает плей-офф за оставшиеся путевки

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Хвича Кварацхелия и Нуралы Алип
Хвича Кварацхелия и Нуралы Алип.
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На самом деле, все не так сложно.

Основная часть квалификации ЧЕ-2024 завершилась, и сейчас известен 21 из 24 участников турнира. Это хозяйка — сборная Германии, а также 20 команд, занявшие первые два места в отборочных группах:

Австрия, Албания, Англия, Бельгия, Венгрия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Франция, Хорватия/Уэльс (решится сегодня), Чехия, Швейцария, Шотландия.

Еще три участника ЧЕ-2024 определятся по итогам плей-офф. Правила там, на первый взгляд, довольно запутанные, но на самом деле все куда проще, чем кажется. Сейчас попробуем объяснить.

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Как определяется состав участников плей-офф?

В борьбу за три оставшиеся путевки на ЧЕ-2024, согласно регламенту, должны вступить 12 команд — победители групп Лиги наций УЕФА-2022/23 (по четыре из лиг А, В и С). Напомним, турнир завершился в июне этого года, а его победителем стала Испания, обыгравшая в финале Хорватию.

Если победители групп Лиги наций-2022/23 квалифицировались на ЧЕ-2024 через отборочный турнир, то их место в плей-офф переходит следующей лучшей по рейтингу команде в своей лиге.

Если в плей-офф выходит менее четырех команд из одной лиги, первый доступный слот выделяется победителю группы с лучшим рейтингом в лиге D — это Эстония.

Логотип Евро-2024
Фото Global Look Press

Кто стал победителем групп Лиги наций-2022/23?

Лига А: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.

Лига В: Израиль, Босния, Сербия, Шотландия.

Лига С: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Как видим, только пять сборных из этого списка уже точно не попали на ЧЕ-2024 через отборочный турнир и получат второй шанс — это Израиль, Босния, Грузия, Греция и Казахстан. Возможно, к ним добавится Хорватия. Остальные участники плей-офф добирались описанным в предыдущем пункте способом. И, да — среди них будет Эстония.

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Так какие команды сыграют в плей-офф?

Лига А: Польша, Уэльс/Хорватия, Эстония и одна сборная из списка Финляндия/Украина/Исландия.

Лига В: Израиль, Босния и две сборные из списка Финляндия/Украина/Исландия.

Лига С: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.

Уже понятно, кто с кем будет играть?

В общем и целом — да. Участники проведут полуфиналы и финал внутри своих лиг. Там полуфинальные пары определяются согласно рейтингу по итогам Лиги наций-2022/23: первая команда дома играет с четвертой, вторая — с третьей. Кто будет хозяином поля в финалах, определит жребий.

Логотип Евро-2024
Фото Global Look Press

А когда состоится жеребьевка?

Жеребьевка, которая определит хозяев полей в финалах, а также решит судьбу Украины, Финляндии и Исландии, состоится 23 ноября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Так как выглядит сетка плей-офф?

Лига А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия/Украина/Исландия.

(если вдруг на ЧЕ напрямую выйдет не Хорватия, а Уэльс, то будет так:

Лига А: Хорватия — Эстония, Польша — Финляндия/Украина/Исландия.

Лига В: Израиль — Украина/Исландия, Босния — Финляндия/Украина.

Лига С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

То есть вполне возможно, что Грузия и Казахстан разыграют историческую для каждой из сборных путевку на чемпионат Европы в очном матче. А Украине, возможно, вновь придется играть в гостях с Уэльсом, как и в решающем стыковом матче за право попасть на ЧМ-2022.

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Когда пройдут матчи плей-офф?

Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта 2024 года.

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Лига наций УЕФА
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Сборная Грузии по футболу
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