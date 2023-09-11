Форвард «Рубина» отправил Польшу в нокаут, Бабич в старте Сербии, Дюмфрис не хуже Роббена

Обзор состоявшихся в воскресенье матчей отборочного цикла Евро-2024.

В егхорст в роли джокера

Группа В

Голландцы в Дублине сразу словно попали под пресс. Сначала с трудом отбились, став жертвой агрессивного прессинга, а потом получили пенальти после попадания мяча в руку ван Дейка. Для Ирландии эта игра была моментом истины, «парни в зеленом» продолжали идти вперед, только открытый футбол с учетом мастерства команды Роналда Кумана все же был на руку гостям.

Показательно, что ответный 11-метровый заработал выходивший один на один латераль Дюмфрис. Хотя чему тут удивляться, если в этом веке защитника сбивали в чужой штрафной столько же (3 раза), сколько и наводившего ужас на всех соперников Арьена Роббена?! Да еще и с начала прошлого года он набрал в сборной 12 (3+9) результативных баллов. А во втором тайме Дюмфрис исполнил забегание под диагональ Френки де Йонга и сбросил мяч на отличившегося во втором матче подряд Вегхорста.

Ирландия — Нидерланды — 1:2. Фото Reuters

На этот раз мощный форвард выступил в роли джокера, и его появление на поле помогло Нидерландам забрать инициативу. Куман грамотно перестроил игру, отказавшись от схемы с тремя центральными защитниками в пользу классического центрфорварда, а также выпустил в среднюю линию новичка «Милана» Райндерса. Ну а при счете 2:1 игра стала более прагматичной после замены форварда Малена на опорного хава Копмайнерса.

Ключевой для «оранжевых» отрезок — в октябре, когда сначала предстоит принять Францию, а потом сыграть на выезде с Грецией. Эллины, легко разобравшись с Гибралтаром, имеют столько же очков, но провели на матч больше.

И В Н П М О 1. Франция 5 5 0 0 11-0 15 2. Греция 5 3 0 2 10-5 9 3. Нидерланды 4 3 0 1 8-5 9 4. Ирландия 4 1 0 3 5-5 3 5. Гибралтар 5 0 0 5 0-17 0

13 октября. Нидерланды — Франция, Ирландия — Греция.

Хейбьерг сделал Данию лидером

Группа H

Встреча двух северных сборных стала едва ли не центральной игрой воскресенья, а цена успеха повысилась после победы открывшего воскресную программу Казахстана. Финны, набрав три очка в Астане, дома выглядели довольно осторожно. Словно настроились на сохранение текущей ситуации и не пытались форсировать события. Их лучшим игроком, бесспорно, был Градецки, отметившийся ярким сейвом уже на первых минутах, а потом остановивший еще несколько сложных ударов, включая штрафной в исполнении Эриксена.

Однако за пассивность Финляндию все-таки наказали, а ее низкую линию обороны вскрыли скальпелем в виде фирменного дальнего удара Хейбьерга. Победа вывела Данию на первое место, а Казахстан отодвинула на третью строчку. Но лишь до матча Словении, которая предсказуемо легко набрала три очка в Сан-Марино и поднялась на второе место. Отметим, что в этой игре уже на 13-й минуте в игру пришлось вступить защитнику «Сочи» Дркушичу,

И В Н П М О 1. Дания 6 4 1 1 12-5 13 2. Словения 6 4 1 1 13-6 13 3. Финляндия 6 4 0 2 11-4 12 4. Казахстан 6 4 0 2 9-5 12 5. Северная Ирландия 6 1 0 5 4-8 3 6. Сан-Марино 6 0 0 6 0-21 0

14 октября. Северная Ирландия — Сан-Марино, Словения — Финляндия, Дания — Казахстан.

Хет-трик Митровича

Группа G

К моменту стартового свистка в Каунасе еще перед осенним отрезком лидировавшие сербы обнаружили себя на третьем месте. Постарались соседи из Черногории, которые в сентябре решили испытать нервную систему своих болельщиков. Тремя днями ранее, выйдя вперед на 89-й минуте, они позволили Литве спастись в компенсированное время (2:2). А сейчас добыли три очка в противостоянии с Болгарией на шестой добавленной минуте, когда отличился ветеран Йоветич. И это — при игре в меньшинстве с 59-й минуты, когда вторую карточку заработал защитник «Рубина» Вуячич.

Ну а Сербия, в составе которой появился спартаковец Бабич, была предельно сконцентрирована на результате и гарантировала его в первом тайме. И все благодаря своему снайперу Митровичу, который не разучился забивать после переезда в Саудовскую Аравию и оформил хет-трик за 22 минуты. Команда Драгана Стойковича сравнялась по очкам с Венгрией, но у той есть игра в запасе. А самое важное — преимущество над Черногорией, которую сербы примут в Белграде в октябре.

И В Н П М О 1. Венгрия 4 3 1 0 7-1 10 2. Сербия 5 3 1 1 9-4 10 3. Черногория 5 2 2 1 5-5 8 4. Болгария 5 0 2 3 3-8 2 5. Литва 5 0 2 3 4-10 2

14 октября. Болгария — Литва, Венгрия — Сербия.

Молдавия остается в игре

Группа Е

Албания, в стартовом составе которой был защитник «Локомотива» Митай, максимально осложнила жизнь рискующим пролететь мимо Евро полякам. Правда, сначала — после штрафного в исполнении бывшего динамовца Шиманьски — хозяевам пришлось пережить несколько неприятных минут, потребовавшихся ВАР для фиксации офсайда и отмены гола Кивера. Зато при всем желании невозможно было отменить сумасшедший по красоте выстрел Асани. Выступающий в корейской лиге хавбек после смещения в центр по уходящей от Щенсны траектории отправил мяч в дальний верхний угол.

Учитывая, как играет Польша под началом Фернанду Сантуша, было непонятно — как «белые орлы» будут выигрывать? Верить в гений Левандовски? Не сработало. Зато идеально вышел на замену только в минувший четверг дебютировавший за албанскую команду Даку. Нападающий «Рубина» мастерски распорядился фланговой подачей, усложнив задачу вратарю легким рикошетом от защитника. «Горные орлы» на первом месте, а Польша только четвертая.

Молдавская команда в этом цикле приятно удивляет. Сыграла вничью с Чехией, обыграла Польшу, а тремя днями ранее провела достойный товарищеский матч с Австрией (1:1). Так что успех на Фарерах — скорее ожидаемый результат. Возглавляемая бывшим игроком «Зенита» и «Сибири» Сергеем Клещенко команда в режиме онлайн на несколько часов даже поднялась на второе место и, наверное, жалела о том, как не обыграла островитян на старте турнира (1:1). А сейчас решающий гол был забит после идеального прострела лидера молдавской сборной Николаэску, который летом пошел на повышение, сменив израильский «Бейтар» на голландский «Херенвен». Мечта о Евро по-прежнему жива, хотя у Чехии есть игра в запасе.

И В Н П М О 1. Албания 5 3 1 1 8-3 10 2. Чехия 4 2 2 0 7-2 8 3. Молдавия 5 2 2 1 5-5 8 4. Польша 5 2 0 3 6-8 6 5. Фареры 5 0 1 4 2-10 1

12 октября. Албания — Чехия, Фареры — Польша.