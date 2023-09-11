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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:30

Форвард «Рубина» отправил Польшу в нокаут, Бабич в старте Сербии, Дюмфрис не хуже Роббена

Даку в матче с Польшей забил дебютный гол за сборную Албании
Андрей Кузичев
Корреспондент
10 сентября. Албания — Польша — 2:0. Мирлинд Даку (справа) забил дебютный гол за сборную.
Фото Reuters
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Обзор состоявшихся в воскресенье матчей отборочного цикла Евро-2024.

Вегхорст в роли джокера

Группа В

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
10 сент, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
1:2
Нидерланды

Голландцы в Дублине сразу словно попали под пресс. Сначала с трудом отбились, став жертвой агрессивного прессинга, а потом получили пенальти после попадания мяча в руку ван Дейка. Для Ирландии эта игра была моментом истины, «парни в зеленом» продолжали идти вперед, только открытый футбол с учетом мастерства команды Роналда Кумана все же был на руку гостям.

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Показательно, что ответный 11-метровый заработал выходивший один на один латераль Дюмфрис. Хотя чему тут удивляться, если в этом веке защитника сбивали в чужой штрафной столько же (3 раза), сколько и наводившего ужас на всех соперников Арьена Роббена?! Да еще и с начала прошлого года он набрал в сборной 12 (3+9) результативных баллов. А во втором тайме Дюмфрис исполнил забегание под диагональ Френки де Йонга и сбросил мяч на отличившегося во втором матче подряд Вегхорста.

Ирландия — Нидерланды — 1:2.
Фото Reuters

На этот раз мощный форвард выступил в роли джокера, и его появление на поле помогло Нидерландам забрать инициативу. Куман грамотно перестроил игру, отказавшись от схемы с тремя центральными защитниками в пользу классического центрфорварда, а также выпустил в среднюю линию новичка «Милана» Райндерса. Ну а при счете 2:1 игра стала более прагматичной после замены форварда Малена на опорного хава Копмайнерса.

Ключевой для «оранжевых» отрезок — в октябре, когда сначала предстоит принять Францию, а потом сыграть на выезде с Грецией. Эллины, легко разобравшись с Гибралтаром, имеют столько же очков, но провели на матч больше.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
10 сент, 21:45. OPAP Arena (Афины)
Греция
5:0
Гибралтар

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

5

5

0

0

11-0

15

2. Греция

5

3

0

2

10-5

9

3. Нидерланды

4

3

0

1

8-5

9

4. Ирландия

4

1

0

3

5-5

3

5. Гибралтар

5

0

0

5

0-17

0

13 октября. Нидерланды — Франция, Ирландия — Греция.

Хейбьерг сделал Данию лидером

Группа H

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
10 сент, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
0:1
Дания

Встреча двух северных сборных стала едва ли не центральной игрой воскресенья, а цена успеха повысилась после победы открывшего воскресную программу Казахстана. Финны, набрав три очка в Астане, дома выглядели довольно осторожно. Словно настроились на сохранение текущей ситуации и не пытались форсировать события. Их лучшим игроком, бесспорно, был Градецки, отметившийся ярким сейвом уже на первых минутах, а потом остановивший еще несколько сложных ударов, включая штрафной в исполнении Эриксена.

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Однако за пассивность Финляндию все-таки наказали, а ее низкую линию обороны вскрыли скальпелем в виде фирменного дальнего удара Хейбьерга. Победа вывела Данию на первое место, а Казахстан отодвинула на третью строчку. Но лишь до матча Словении, которая предсказуемо легко набрала три очка в Сан-Марино и поднялась на второе место. Отметим, что в этой игре уже на 13-й минуте в игру пришлось вступить защитнику «Сочи» Дркушичу,

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
10 сент, 21:45. Olimpico di Serravalle (Серравалле)
Сан-Марино
0:4
Словения

И

В

Н

П

М

О

1. Дания

6

4

1

1

12-5

13

2. Словения

6

4

1

1

13-6

13

3. Финляндия

6

4

0

2

11-4

12

4. Казахстан

6

4

0

2

9-5

12

5. Северная Ирландия

6

1

0

5

4-8

3

6. Сан-Марино

6

0

0

6

0-21

0

14 октября. Северная Ирландия — Сан-Марино, Словения — Финляндия, Дания — Казахстан.

Хет-трик Митровича

Группа G

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
10 сент, 21:45. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
1:3
Сербия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
10 сент, 19:00. Gradski (Подгорица)
Черногория
2:1
Болгария

К моменту стартового свистка в Каунасе еще перед осенним отрезком лидировавшие сербы обнаружили себя на третьем месте. Постарались соседи из Черногории, которые в сентябре решили испытать нервную систему своих болельщиков. Тремя днями ранее, выйдя вперед на 89-й минуте, они позволили Литве спастись в компенсированное время (2:2). А сейчас добыли три очка в противостоянии с Болгарией на шестой добавленной минуте, когда отличился ветеран Йоветич. И это — при игре в меньшинстве с 59-й минуты, когда вторую карточку заработал защитник «Рубина» Вуячич.

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Ну а Сербия, в составе которой появился спартаковец Бабич, была предельно сконцентрирована на результате и гарантировала его в первом тайме. И все благодаря своему снайперу Митровичу, который не разучился забивать после переезда в Саудовскую Аравию и оформил хет-трик за 22 минуты. Команда Драгана Стойковича сравнялась по очкам с Венгрией, но у той есть игра в запасе. А самое важное — преимущество над Черногорией, которую сербы примут в Белграде в октябре.

И

В

Н

П

М

О

1. Венгрия

4

3

1

0

7-1

10

2. Сербия

5

3

1

1

9-4

10

3. Черногория

5

2

2

1

5-5

8

4. Болгария

5

0

2

3

3-8

2

5. Литва

5

0

2

3

4-10

2

14 октября. Болгария — Литва, Венгрия — Сербия.

Молдавия остается в игре

Группа Е

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
10 сент, 21:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
2:0
Польша

Албания, в стартовом составе которой был защитник «Локомотива» Митай, максимально осложнила жизнь рискующим пролететь мимо Евро полякам. Правда, сначала — после штрафного в исполнении бывшего динамовца Шиманьски — хозяевам пришлось пережить несколько неприятных минут, потребовавшихся ВАР для фиксации офсайда и отмены гола Кивера. Зато при всем желании невозможно было отменить сумасшедший по красоте выстрел Асани. Выступающий в корейской лиге хавбек после смещения в центр по уходящей от Щенсны траектории отправил мяч в дальний верхний угол.

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Учитывая, как играет Польша под началом Фернанду Сантуша, было непонятно — как «белые орлы» будут выигрывать? Верить в гений Левандовски? Не сработало. Зато идеально вышел на замену только в минувший четверг дебютировавший за албанскую команду Даку. Нападающий «Рубина» мастерски распорядился фланговой подачей, усложнив задачу вратарю легким рикошетом от защитника. «Горные орлы» на первом месте, а Польша только четвертая.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
10 сент, 19:00. Torsvollur (Торсхавн)
Фарерские острова
0:1
Молдавия

Молдавская команда в этом цикле приятно удивляет. Сыграла вничью с Чехией, обыграла Польшу, а тремя днями ранее провела достойный товарищеский матч с Австрией (1:1). Так что успех на Фарерах — скорее ожидаемый результат. Возглавляемая бывшим игроком «Зенита» и «Сибири» Сергеем Клещенко команда в режиме онлайн на несколько часов даже поднялась на второе место и, наверное, жалела о том, как не обыграла островитян на старте турнира (1:1). А сейчас решающий гол был забит после идеального прострела лидера молдавской сборной Николаэску, который летом пошел на повышение, сменив израильский «Бейтар» на голландский «Херенвен». Мечта о Евро по-прежнему жива, хотя у Чехии есть игра в запасе.

И

В

Н

П

М

О

1. Албания

5

3

1

1

8-3

10

2. Чехия

4

2

2

0

7-2

8

3. Молдавия

5

2

2

1

5-5

8

4. Польша

5

2

0

3

6-8

6

5. Фареры

5

0

1

4

2-10

1

12 октября. Албания — Чехия, Фареры — Польша.

Сборная Албании по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Молдавии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Мирлинд Даку
Чемпионат Европы по футболу
0
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