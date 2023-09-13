Первая победа Спаллетти, еще один рекорд Ямаля, румыны напомнили Косово о Сербии

Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024.

25-й гол Холанна

Группа А

Афиша игры в Осло выглядела предсказуемо — Кварацхелия против Холанна, которому вслед за сербом Митровичем вручили приз лучшего снайпера Лиги наций. В первом матче в Тбилиси (1:1) Эрлинг не играл, а тут именно он открыл счет, идеально сыграв головой и забив 25-й матч за сборную. На это ему хватило всего 26 матчей!

Эта статистика — настоящий космос. Впрочем, самой серьезной головной болью для Грузии стал Нуса. 18-летний вингер «Брюгге» и результативный навес исполнил, и яркое соло выдал, организовав второй гол за авторством Эдегора. Гости же едва не спаслись в концовке. На первой добавленной минуте Зивзивадзе замкнул подачу Азарова, а на третьей Нюланн спас хозяев после удара напомнившего о себе Кварахцелии.

Испания устроила очередное голевое пиршество, впервые в этом веке за две игры забив тринадцать мячей. Первый успех во вторник вошел в историю, так как продолжающий играть в защитном шлеме Гави стал автором 1500-го гола «Красной фурии». Это было второе значимое событие вечера, так как в момент стартового свистка Ямаль записал на себя еще один рекорд — как самый юный игрок испанского стартового состава.

Юноша не забил, но сорвал овацию несколькими эффектными номерами, и держал молодежную волну. Она накрыла киприотов на старте, когда две результативных передачи исполнил Нико Уильямс. В концовке же зажгли ветераны и джокеры. У Карвахаля два ассиста за три минуты. У Хоселу — гол и пас Баэне, который забил уже на 73-й секунде с момента дебюта в сборной! И, конечно, потрясла эффективность Феррана Торреса.

Луис де ла Фуэнте не вызывал его с момента провала на ЧМ-2022, однако доказавший свою важность для «Барселоны» футболист все же получил шанс благодаря травмам Дани Ольмо и Асенсио. Торреса экстренно вызвали на игру в Гранаде, и, выйдя на последнюю треть матча, он оформил дубль.

И В Н П М О 1. Шотландия 5 5 0 0 12-1 15 2. Испания 4 3 0 1 16-3 9 3. Норвегия 5 2 1 2 7-8 7 4. Грузия 5 1 1 3 5-13 4 5. Кипр 5 0 0 5 1-17 0

12 октября. Кипр — Норвегия, Испания — Шотландия.

Победный дубль Фраттези

Группа С

Лучано Спаллетти после смазанной премьеры и упущенной победы над македонцами сетовал на поздний гол соперника, качество поля, на котором нельзя отдать пас, и невозможность вызвать всех, кого он планировал. А на «Сан-Сиро» поле подвело игрока гостей, который поскользнулся у края штрафной и забравший мяч Дзакканьи вывел на ударную позицию идеально пробившего в угол Фраттези.

Дома помогают не только стены. Да даже рикошеты были в пользу Италии, и снова максимальную пользу извлек Фраттеззи. Только легкой победу «скуадры адзурры» не назовешь. До финального свистка в напряжении хозяев держал пропущенный гол, который получился донельзя обидным. После сумасшедшего сейва Доннаруммы мяч на ногу Ярмоленко выбил Димарко. Но главное — результат. Первый успех Спаллетти вывел Италию на второе место — да еще и при игре в запасе.

И В Н П М О 1. Англия 5 4 1 0 16-2 13 2. Италия 4 2 1 1 6-4 7 3. Украина 5 2 1 2 6-7 7 4. Северная Македония 5 2 1 2 7-12 7 5. Мальта 5 0 0 5 1-11 0

14 октября. Украина — Северная Македония, Италия — Мальта.

Рангник и Тедеско в двух шагах от Евро

Группа F

Лишившись права на ошибку, Швеция была предельно мотивирована на игру с прямым конкурентом. Только на одном желании далеко не уедешь, и уже в первом круге было видно — скандинавы не в состоянии реально противостоять Бельгии и Австрии. К осени ничего принципиально изменилось. Команда Ральфа Рангника не дала шведам разбежаться, а после перерыва за три минуты прикончила интригу. Как в игре, так и в группе. Для начала австрийцы выжали максимум из вброса аута, и Пош идеально навесил на голову Грегорича. Стоило же рванувшим отыгрываться хозяевам раскрыться, как контратака породила панику в их обороне и привела к голу Арнаутовича. Ну а заработанный Мвене пенальти, после которого счет стал 0:3, выглядел контрольным выстрелом по шведским надеждам. Отыграть семь очков отставания от тандема лидеров нереально.

На фоне жаркого противостояния преследователей Бельгия играючи разобралась с эстонцами, и уже в дебюте ошибкой вратаря на выходе воспользовался Фертонген. Защитник идеально отметил свой 150-й матч за «красных дьяволов» десятым голом в сборной, а в концовке в момент замены удостоился персональной овации. Также аплодировали попрощавшимся с национальной командой Миньоле и Шадли, в отличие от которых 36-летний Фертонген по-прежнему в игре. Ну а итоговый разгром, венцом которого стал эффектный гол Де Кетеларе, получился идеальным подарком ко дню рождения Доменико Тедеско. Бельгия на первом месте, а оформивший дубль Лукаку — лучший снайпер турнира с восемью мячами.

И В Н П М О 1. Бельгия 5 4 1 0 13-1 13 2. Австрия 5 4 1 0 12-4 13 3. Швеция 5 2 0 3 11-8 6 4. Азербайджан 4 0 1 3 2-11 1 5. Эстония 5 0 1 4 2-16 1

13 октября. Эстония — Азербайджан, Австрия — Бельгия.

Израиль в погоне за Румынией

Группа I

Заочный спор Румынии и Израиля затянулся из-за остановленной по причине поведения румынских фанатов игры в Бухаресте. Файер-шоу было лишь дополнением к главной акции, в ходе которой на секторе хозяев появились баннеры с сербскими флагами и напоминанием, что Косово — это Сербия. О том же пели на трибунах, после чего гости покинули поле и арбитр остановил матч.

Решение о возобновлении игры было принято, когда Израиль с Белоруссией уже начали второй тайм. А когда в Бухаресте заканчивался перерыв, в Тель-Авиве дошло до развязки. Удар отчаяния в исполнении Каничовски привел трибуны в восторг, тогда как проведшего великолепный матч Плотникова поставил в тупик рикошет, сделавший траекторию полета мяча непредсказуемой. Возглавивший в августе сборную Белоруссии испанец Карлос Феррер после двух поражений может прощаться с мыслями о Евро.

Израиль же закрепился на втором месте совсем ненадолго. Но был вправе рассчитывать на большее, так как косовары цеплялись за результат в Бухаресте. Хотя им было сложно, так как перед перерывом красную карточку получил лучший снайпер гостей Муричи. В итоге даже отраженный вратарем пенальти не помог, а смазавший подход к «точке» Станчу в концовке стал автором победного гола.

Ну а Швейцария в этом туре укрепила лидерство в прогулочном режиме, удивив тем, что позволила Андорре сохранить нули на табло по итогам первого тайма. Но, похоже, Мурат Якин встряхнул своих футболистов в перерыве, и сразу после паузы Иттен наказал аутсайдера за ошибку. Остальное было делом техники. Такой, как при ударе на исполнение от Джаки, после чего лидер группы довел дело до разгрома.

И В Н П М О 1. Швейцария 6 4 2 0 17-5 14 2. Румыния 6 3 3 0 9-4 12 3. Израиль 6 3 2 1 7-7 11 4. Белоруссия 6 1 1 4 4-11 4 5. Косово 6 0 4 2 5-8 4 6. Андорра 6 0 2 4 3-10 2

12 октября. Андорра — Косово, Белоруссия — Румыния, Израиль — Швейцария.