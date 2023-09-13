Первая победа Спаллетти, еще один рекорд Ямаля, румыны напомнили Косово о Сербии

Сегодня, 01:00
Афиша игры в Осло выглядела предсказуемо — Кварацхелия против Холанна, которому вслед за сербом Митровичем вручили приз лучшего снайпера Лиги наций. В первом матче в Тбилиси (1:1) Эрлинг не играл, а тут именно он открыл счет, идеально сыграв головой и забив 25-й матч за сборную. На это ему хватило всего 26 матчей!
Эта статистика — настоящий космос. Впрочем, самой серьезной головной болью для Грузии стал Нуса. 18-летний вингер «Брюгге» и результативный навес исполнил, и яркое соло выдал, организовав второй гол за авторством Эдегора. Гости же едва не спаслись в концовке. На первой добавленной минуте Зивзивадзе замкнул подачу Азарова, а на третьей Нюланн спас хозяев после удара напомнившего о себе Кварахцелии.
Испания устроила очередное голевое пиршество, впервые в этом веке за две игры забив тринадцать мячей. Первый успех во вторник вошел в историю, так как продолжающий играть в защитном шлеме Гави стал автором 1500-го гола «Красной фурии». Это было второе значимое событие вечера, так как в момент стартового свистка Ямаль записал на себя еще один рекорд — как самый юный игрок испанского стартового состава.
Юноша не забил, но сорвал овацию несколькими эффектными номерами, и держал молодежную волну. Она накрыла киприотов на старте, когда две результативных передачи исполнил Нико Уильямс. В концовке же зажгли ветераны и джокеры. У Карвахаля два ассиста за три минуты. У Хоселу — гол и пас Баэне, который забил уже на 73-й секунде с момента дебюта в сборной! И, конечно, потрясла эффективность Феррана Торреса.
Луис де ла Фуэнте не вызывал его с момента провала на ЧМ-2022, однако доказавший свою важность для «Барселоны» футболист все же получил шанс благодаря травмам Дани Ольмо и Асенсио. Торреса экстренно вызвали на игру в Гранаде, и, выйдя на последнюю треть матча, он оформил дубль.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Шотландия
|
5
|
5
|
0
|
0
|
12-1
|
15
|
2. Испания
|
4
|
3
|
0
|
1
|
16-3
|
9
|
3. Норвегия
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-8
|
7
|
4. Грузия
|
5
|
1
|
1
|
3
|
5-13
|
4
|
5. Кипр
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1-17
|
0
12 октября. Кипр — Норвегия, Испания — Шотландия.
Лучано Спаллетти после смазанной премьеры и упущенной победы над македонцами сетовал на поздний гол соперника, качество поля, на котором нельзя отдать пас, и невозможность вызвать всех, кого он планировал. А на «Сан-Сиро» поле подвело игрока гостей, который поскользнулся у края штрафной и забравший мяч Дзакканьи вывел на ударную позицию идеально пробившего в угол Фраттези.
Дома помогают не только стены. Да даже рикошеты были в пользу Италии, и снова максимальную пользу извлек Фраттеззи. Только легкой победу «скуадры адзурры» не назовешь. До финального свистка в напряжении хозяев держал пропущенный гол, который получился донельзя обидным. После сумасшедшего сейва Доннаруммы мяч на ногу Ярмоленко выбил Димарко. Но главное — результат. Первый успех Спаллетти вывел Италию на второе место — да еще и при игре в запасе.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Англия
|
5
|
4
|
1
|
0
|
16-2
|
13
|
2. Италия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6-4
|
7
|
3. Украина
|
5
|
2
|
1
|
2
|
6-7
|
7
|
4. Северная Македония
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-12
|
7
|
5. Мальта
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1-11
|
0
14 октября. Украина — Северная Македония, Италия — Мальта.
Лишившись права на ошибку, Швеция была предельно мотивирована на игру с прямым конкурентом. Только на одном желании далеко не уедешь, и уже в первом круге было видно — скандинавы не в состоянии реально противостоять Бельгии и Австрии. К осени ничего принципиально изменилось. Команда Ральфа Рангника не дала шведам разбежаться, а после перерыва за три минуты прикончила интригу. Как в игре, так и в группе. Для начала австрийцы выжали максимум из вброса аута, и Пош идеально навесил на голову Грегорича. Стоило же рванувшим отыгрываться хозяевам раскрыться, как контратака породила панику в их обороне и привела к голу Арнаутовича. Ну а заработанный Мвене пенальти, после которого счет стал 0:3, выглядел контрольным выстрелом по шведским надеждам. Отыграть семь очков отставания от тандема лидеров нереально.
На фоне жаркого противостояния преследователей Бельгия играючи разобралась с эстонцами, и уже в дебюте ошибкой вратаря на выходе воспользовался Фертонген. Защитник идеально отметил свой 150-й матч за «красных дьяволов» десятым голом в сборной, а в концовке в момент замены удостоился персональной овации. Также аплодировали попрощавшимся с национальной командой Миньоле и Шадли, в отличие от которых 36-летний Фертонген по-прежнему в игре. Ну а итоговый разгром, венцом которого стал эффектный гол Де Кетеларе, получился идеальным подарком ко дню рождения Доменико Тедеско. Бельгия на первом месте, а оформивший дубль Лукаку — лучший снайпер турнира с восемью мячами.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13-1
|
13
|
2. Австрия
|
5
|
4
|
1
|
0
|
12-4
|
13
|
3. Швеция
|
5
|
2
|
0
|
3
|
11-8
|
6
|
4. Азербайджан
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2-11
|
1
|
5. Эстония
|
5
|
0
|
1
|
4
|
2-16
|
1
13 октября. Эстония — Азербайджан, Австрия — Бельгия.
Заочный спор Румынии и Израиля затянулся из-за остановленной по причине поведения румынских фанатов игры в Бухаресте. Файер-шоу было лишь дополнением к главной акции, в ходе которой на секторе хозяев появились баннеры с сербскими флагами и напоминанием, что Косово — это Сербия. О том же пели на трибунах, после чего гости покинули поле и арбитр остановил матч.
Решение о возобновлении игры было принято, когда Израиль с Белоруссией уже начали второй тайм. А когда в Бухаресте заканчивался перерыв, в Тель-Авиве дошло до развязки. Удар отчаяния в исполнении Каничовски привел трибуны в восторг, тогда как проведшего великолепный матч Плотникова поставил в тупик рикошет, сделавший траекторию полета мяча непредсказуемой. Возглавивший в августе сборную Белоруссии испанец Карлос Феррер после двух поражений может прощаться с мыслями о Евро.
Израиль же закрепился на втором месте совсем ненадолго. Но был вправе рассчитывать на большее, так как косовары цеплялись за результат в Бухаресте. Хотя им было сложно, так как перед перерывом красную карточку получил лучший снайпер гостей Муричи. В итоге даже отраженный вратарем пенальти не помог, а смазавший подход к «точке» Станчу в концовке стал автором победного гола.
Ну а Швейцария в этом туре укрепила лидерство в прогулочном режиме, удивив тем, что позволила Андорре сохранить нули на табло по итогам первого тайма. Но, похоже, Мурат Якин встряхнул своих футболистов в перерыве, и сразу после паузы Иттен наказал аутсайдера за ошибку. Остальное было делом техники. Такой, как при ударе на исполнение от Джаки, после чего лидер группы довел дело до разгрома.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Швейцария
|
6
|
4
|
2
|
0
|
17-5
|
14
|
2. Румыния
|
6
|
3
|
3
|
0
|
9-4
|
12
|
3. Израиль
|
6
|
3
|
2
|
1
|
7-7
|
11
|
4. Белоруссия
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4-11
|
4
|
5. Косово
|
6
|
0
|
4
|
2
|
5-8
|
4
|
6. Андорра
|
6
|
0
|
2
|
4
|
3-10
|
2
12 октября. Андорра — Косово, Белоруссия — Румыния, Израиль — Швейцария.