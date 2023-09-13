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Чемпионат Европы

Сегодня, 01:00

Первая победа Спаллетти, еще один рекорд Ямаля, румыны напомнили Косово о Сербии

Сборная Италии одержала первую победу при Спаллетти
Андрей Кузичев
Корреспондент
Италия — Украина — 2:1. Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
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Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024.

25-й гол Холанна

Группа А

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 сент, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
2:1
Грузия

Афиша игры в Осло выглядела предсказуемо — Кварацхелия против Холанна, которому вслед за сербом Митровичем вручили приз лучшего снайпера Лиги наций. В первом матче в Тбилиси (1:1) Эрлинг не играл, а тут именно он открыл счет, идеально сыграв головой и забив 25-й матч за сборную. На это ему хватило всего 26 матчей!

Эта статистика — настоящий космос. Впрочем, самой серьезной головной болью для Грузии стал Нуса. 18-летний вингер «Брюгге» и результативный навес исполнил, и яркое соло выдал, организовав второй гол за авторством Эдегора. Гости же едва не спаслись в концовке. На первой добавленной минуте Зивзивадзе замкнул подачу Азарова, а на третьей Нюланн спас хозяев после удара напомнившего о себе Кварахцелии.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 сент, 21:45. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Испания
6:0
Кипр

Испания устроила очередное голевое пиршество, впервые в этом веке за две игры забив тринадцать мячей. Первый успех во вторник вошел в историю, так как продолжающий играть в защитном шлеме Гави стал автором 1500-го гола «Красной фурии». Это было второе значимое событие вечера, так как в момент стартового свистка Ямаль записал на себя еще один рекорд — как самый юный игрок испанского стартового состава.

Ламин Ямаль. Самые молодые авторы голов в истории топ-сборных. Достижение испанца Ямаля вряд ли перекроют в ближайшем будущем

Юноша не забил, но сорвал овацию несколькими эффектными номерами, и держал молодежную волну. Она накрыла киприотов на старте, когда две результативных передачи исполнил Нико Уильямс. В концовке же зажгли ветераны и джокеры. У Карвахаля два ассиста за три минуты. У Хоселу — гол и пас Баэне, который забил уже на 73-й секунде с момента дебюта в сборной! И, конечно, потрясла эффективность Феррана Торреса.

Луис де ла Фуэнте не вызывал его с момента провала на ЧМ-2022, однако доказавший свою важность для «Барселоны» футболист все же получил шанс благодаря травмам Дани Ольмо и Асенсио. Торреса экстренно вызвали на игру в Гранаде, и, выйдя на последнюю треть матча, он оформил дубль.

И

В

Н

П

М

О

1. Шотландия

5

5

0

0

12-1

15

2. Испания

4

3

0

1

16-3

9

3. Норвегия

5

2

1

2

7-8

7

4. Грузия

5

1

1

3

5-13

4

5. Кипр

5

0

0

5

1-17

0

12 октября. Кипр — Норвегия, Испания — Шотландия.

Победный дубль Фраттези

Группа С

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
12 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
2:1
Украина

Лучано Спаллетти после смазанной премьеры и упущенной победы над македонцами сетовал на поздний гол соперника, качество поля, на котором нельзя отдать пас, и невозможность вызвать всех, кого он планировал. А на «Сан-Сиро» поле подвело игрока гостей, который поскользнулся у края штрафной и забравший мяч Дзакканьи вывел на ударную позицию идеально пробившего в угол Фраттези.

Лучано Спаллетти, Хвича Кварацхелия и&nbsp;Эрлинг Холлан. Грузия уступила Норвегии, Италия обыграла Украину и другие матчи: онлайн-трансляция дня отбора Евро-2024

Дома помогают не только стены. Да даже рикошеты были в пользу Италии, и снова максимальную пользу извлек Фраттеззи. Только легкой победу «скуадры адзурры» не назовешь. До финального свистка в напряжении хозяев держал пропущенный гол, который получился донельзя обидным. После сумасшедшего сейва Доннаруммы мяч на ногу Ярмоленко выбил Димарко. Но главное — результат. Первый успех Спаллетти вывел Италию на второе место — да еще и при игре в запасе.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
12 сент, 21:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
0:2
Македония

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

5

4

1

0

16-2

13

2. Италия

4

2

1

1

6-4

7

3. Украина

5

2

1

2

6-7

7

4. Северная Македония

5

2

1

2

7-12

7

5. Мальта

5

0

0

5

1-11

0

14 октября. Украина — Северная Македония, Италия — Мальта.

Рангник и Тедеско в двух шагах от Евро

Группа F

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
12 сент, 21:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
1:3
Австрия

Лишившись права на ошибку, Швеция была предельно мотивирована на игру с прямым конкурентом. Только на одном желании далеко не уедешь, и уже в первом круге было видно — скандинавы не в состоянии реально противостоять Бельгии и Австрии. К осени ничего принципиально изменилось. Команда Ральфа Рангника не дала шведам разбежаться, а после перерыва за три минуты прикончила интригу. Как в игре, так и в группе. Для начала австрийцы выжали максимум из вброса аута, и Пош идеально навесил на голову Грегорича. Стоило же рванувшим отыгрываться хозяевам раскрыться, как контратака породила панику в их обороне и привела к голу Арнаутовича. Ну а заработанный Мвене пенальти, после которого счет стал 0:3, выглядел контрольным выстрелом по шведским надеждам. Отыграть семь очков отставания от тандема лидеров нереально.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
12 сент, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
5:0
Эстония

На фоне жаркого противостояния преследователей Бельгия играючи разобралась с эстонцами, и уже в дебюте ошибкой вратаря на выходе воспользовался Фертонген. Защитник идеально отметил свой 150-й матч за «красных дьяволов» десятым голом в сборной, а в концовке в момент замены удостоился персональной овации. Также аплодировали попрощавшимся с национальной командой Миньоле и Шадли, в отличие от которых 36-летний Фертонген по-прежнему в игре. Ну а итоговый разгром, венцом которого стал эффектный гол Де Кетеларе, получился идеальным подарком ко дню рождения Доменико Тедеско. Бельгия на первом месте, а оформивший дубль Лукаку — лучший снайпер турнира с восемью мячами.

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

5

4

1

0

13-1

13

2. Австрия

5

4

1

0

12-4

13

3. Швеция

5

2

0

3

11-8

6

4. Азербайджан

4

0

1

3

2-11

1

5. Эстония

5

0

1

4

2-16

1

13 октября. Эстония — Азербайджан, Австрия — Бельгия.

Израиль в погоне за Румынией

Группа I

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 сент, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
2:0
Косово
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 сент, 21:45. Bloomfield (Тель-Авив)
Израиль
1:0
Белоруссия

Заочный спор Румынии и Израиля затянулся из-за остановленной по причине поведения румынских фанатов игры в Бухаресте. Файер-шоу было лишь дополнением к главной акции, в ходе которой на секторе хозяев появились баннеры с сербскими флагами и напоминанием, что Косово — это Сербия. О том же пели на трибунах, после чего гости покинули поле и арбитр остановил матч.

Баннер на&nbsp;матче Румыния&nbsp;&mdash; Косово. Отборочный матч Евро-2024 Румыния — Косово был прерван из-за политического баннера

Решение о возобновлении игры было принято, когда Израиль с Белоруссией уже начали второй тайм. А когда в Бухаресте заканчивался перерыв, в Тель-Авиве дошло до развязки. Удар отчаяния в исполнении Каничовски привел трибуны в восторг, тогда как проведшего великолепный матч Плотникова поставил в тупик рикошет, сделавший траекторию полета мяча непредсказуемой. Возглавивший в августе сборную Белоруссии испанец Карлос Феррер после двух поражений может прощаться с мыслями о Евро.

Израиль же закрепился на втором месте совсем ненадолго. Но был вправе рассчитывать на большее, так как косовары цеплялись за результат в Бухаресте. Хотя им было сложно, так как перед перерывом красную карточку получил лучший снайпер гостей Муричи. В итоге даже отраженный вратарем пенальти не помог, а смазавший подход к «точке» Станчу в концовке стал автором победного гола.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 сент, 21:45. Stade de Tourbillon (Сьон)
Швейцария
3:0
Андорра

Ну а Швейцария в этом туре укрепила лидерство в прогулочном режиме, удивив тем, что позволила Андорре сохранить нули на табло по итогам первого тайма. Но, похоже, Мурат Якин встряхнул своих футболистов в перерыве, и сразу после паузы Иттен наказал аутсайдера за ошибку. Остальное было делом техники. Такой, как при ударе на исполнение от Джаки, после чего лидер группы довел дело до разгрома.

И

В

Н

П

М

О

1. Швейцария

6

4

2

0

17-5

14

2. Румыния

6

3

3

0

9-4

12

3. Израиль

6

3

2

1

7-7

11

4. Белоруссия

6

1

1

4

4-11

4

5. Косово

6

0

4

2

5-8

4

6. Андорра

6

0

2

4

3-10

2

12 октября. Андорра — Косово, Белоруссия — Румыния, Израиль — Швейцария.

Футбол
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