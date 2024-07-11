Майну стал основным игроком Англии по ходу Евро-2024.

Сборная Англии во второй раз подряд вышла в финал Евро, и снова сыграет там под руководством Гарета Саутгейта. Как бы ни критиковали главного тренера «Трех львов» за скучную игру — он добивается результата, пусть и в своей манере.

Выход в финал означает очень многое для всех болельщиков сборной и для самих игроков. Можно вспомнить важные голы Беллингема и Кейна в матче со Словакией (2:1), уверенную игру Пикфорда в серии пенальти против Швейцарии (2:1), а также победный мяч Уоткинса в полуфинале с Нидерландами (2:1).

Но есть и скрытый герой сборной Англии — юный Кобби Майну. В апреле полузащитнику «Манчестер Юнайтед» исполнилось лишь 19 лет, и никто не думал, что Саутгейт повезет его на турнир в Германию. В итоге взял, и теперь точно об этом не жалеет.

Кобби Майну против Коди Гакпо. Фото AFP

Удивительный взлет

С девяти лет Кобби играл за академию «МЮ» и сборные Англии разных возрастов. Коренастый и неуступчивый парнишка сильно выделялся среди своих сверстников, поэтому в 15 лет уже выступал за команду U-18, где блистал вместе с Гарначо. В сезоне-2021/22 Майну помог «Красным дьяволам» выиграть молодежный Кубок Англии, после чего подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

В январе 2023-го Майну неожиданно для многих дебютировал в главной команде: вышел в старте в матче с «Чарльтоном» (3:0) в 1/4 финала Кубка лиги. Тогда это казалось лишь разовой акцией, но все изменилось в сезоне 2023/24, когда Эрик тен Хаг доверил ему место в центре полузащиты.

Кобби, обладающий невероятной генетикой и хорошей выносливостью, стал играть сразу на нескольких позициях: от опорника-разрушителя до подвижной «восьмерки». И получал только положительные отзывы.

1 февраля «МЮ» сыграл невероятно драматичный матч с «Вулверхэмптоном» (4:3). Манкунианцы вырвали победу на 7-й добавленной минуте благодаря Майну. Англичанин на дриблинге прокрался в штрафную площадь и хладнокровно отправил мяч в дальний угол, забив свой дебютный гол в АПЛ. В этот момент в трансляцию попала улыбка сэра Алекса Фергюсона, сидящего на трибунах «Олд Траффорд». Его мимика буквально кричала о том, что Кобби станет будущим клуба, которому он отдал много-много лет.

Вскоре на юного таланта свалилась и любовь фанатов «МЮ». Его начали сравнивать с Полем Погба, Ники Баттом и Полом Скоулзом. При этом Кобби всячески пытался огородить себя от этих разговоров. Нужно понимать, что он настолько скромный парень, что пользуется обычной парковкой на базе, не заезжая на специальные места для игроков, где стоят дорогущие суперкары звездных партнеров по команде.

В итоге Майну сыграл 32 матча за «МЮ» в сезоне и 24 марта дебютировал за сборную Англии в товарищеском матче с Бразилией (0:1). Тогда мало кто мог подумать, что летом Кобби не просто отправится на Евро-2024, но и станет важнейшим игроком команды.

Кобби Майну и Олли Уоткинс празднуют победный гол в ворота сборной Нидерландов. Фото Reuters

Как Майну впечатлил Саутгейта прямо по ходу турнира

В двух первых матчах Евро тренер англичан действовал с двумя опорниками — Райсом и Александр-Арнолдом. И если место Деклана в старте не подвергалось сомнению, то номинальный правый защитник «Ливерпуля» выпадал из игры: не успевал страховать зону, проваливался в обороне и был явно не в своей тарелке. Вместо Трента Саутгейт попробовал Галлахера, но Конор тоже не впечатлил во встрече со Словенией (0:0).

Решением проблемы стал выход Майну в матче со Словакией (2:1). Кобби показал уверенную игру, классно выбирался из-под прессинга, успевал страховать сзади и помогать в созидании. Вот, что говорил Саутгейт о действиях полузащитника:

«Мы знали, что Майну хорошо распоряжается мячом, он и дальше поможет нам преодолеть высокий прессинг соперника. Он выглядит так, словно ему очень комфортно в футболке сборной Англии».

В полуфинале с Нидерландами (2:1) за Кобби было действительно приятно наблюдать, особенно в первом тайме. Он по-взрослому распоряжался мячом, выполнял огромный объем работы и гнал команду вперед, словно ему далеко за 30. А помните момент с ударом Фодена и спасением Дюмфриса с ленточки? Он возник именно после прохода Майну и его своевременной передачи.

Во втором тайме полузащитник уже действовал не так ярко, как и вся сборная Англии, но все равно был полон энергии и сохранял позиционную дисциплину.

«Я думаю, что все его выступления были просто исключительными, особенно учитывая его возраст! До сих пор у нас не было такого игрока, как Майну. Когда ваши полузащитники могут получать мяч, находясь под давлением, и разворачиваться с ним с такой легкостью и комфортом —это имеет огромное значение для команды», — сказал Саутгейт на послематчевой пресс-конференции.

А дальше — решающий матч с Испанией. Нет сомнений, что Кобби выйдет в этой встрече в старте. И это выглядит безумно: меньше, чем полгода назад Майну забил первый гол в АПЛ, а теперь может выиграть чемпионат Европы в качестве игрока основного состава сборной Англии.

Талантливый парнишка из Стокпорта прямо на наших глазах показал, каким стремительным бывает путь к мечте.