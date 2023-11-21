Вечер без чудес. Молдавия не прыгнула выше головы, у Казахстана есть второй шанс пробиться на Евро

Две сборные с постсоветского пространства не смогли завоевать прямые путевки на континентальное первенство, уступив их Словении и Чехии.

Без лидеров и главной звезды

Где-то в идеальном мире у Казахстана в историческом для страны матче мог быть совсем другой состав. Прежде всего, с бывшим полузащитником «Ростова» и ЦСКА Зайнутдиновым, который в этом отборочном цикле стал лучшим бомбардиром национальной команды, забрав рекорд у одного из нынешних тренеров сборной Руслана Балтиева. Однако в последнем туре турецкого чемпионата Бахтиер получил удар в лицо локтем, и последствия оказались печальными — перелом скуловой кости и носа.

Естественно, после перенесенной операции ни о каком футболе не могло быть и речи. Больше того — врачи запретили Зайнутдинову перелеты, поэтому он не мог даже в качестве болельщика поддержать сборную в Любляне. Между тем Магомед Адиев хотел продемонстрировать единство команды, поэтому в Словению прибыли другие травмированные — Исламхан, Габышев и мастер дальних ударов Тагыберген. А в игре против Сан-Марино повреждение получил еще и фланговый защитник Каиров.

Список потерь получился внушительным даже с учетом того, что в этот раз на поле были пропустившие прошлый тур Алип и Самородов, за которым следят скауты европейских клубов. Однако началась игра, и вспомнилась одна из цитат Адиева. О том, что у казахстанской сборной лидер — это команда. Почти сорок минут гости провели если не идеально, то очень уверенно. Ничего не позволили создать у своих ворот, а у чужих старались играть смело и агрессивно.

И как же обидно было по такой игре получить пенальти в свои ворота буквально на ровном месте! Опытный Вороговский полностью контролировал ситуацию, но, похоже, рассчитывал на то, что вратарь выйдет ему навстречу. Это обернулось потерей драгоценных мгновений, и когда было принято решение выбить мяч в аут, Вороговский попал по ноге Стояновича. Шимон Марчиняк этого сразу не увидел, но когда ВАР пригласил его к монитору, практически мгновенно указал на «точку». Шешко при исполнении 11-метрового был безупречен.

Шок? Если у Адиева — как в свое время у Станислава Черчесова — был список запрещенных слов, то «шок» там точно значится. Казахстан в этом отборочном цикле выбирался и не из таких ситуаций. Против Дании 0:2 превращались в 3:2, а в Финляндии игру на 180 градусов развернули два гола Зайнутдинов. Да, в понедельник его на поле не было, но там находились другие футболисты, которые знали, как и что делать. И едва начался второй тайм, как Самородов выложил мяч под удар сравнявшему счет Оразову.

Дальше шанс на еще одну счастливую развязку пришлось отстаивать. Шацкий сделал это, вытащив из-под перекладины удар мастера штрафных Янжи, а Куат героически принял на себя мощнейший удар, подстраховав голкипера на линии ворот. И все же в концовке — когда Казахстан пошел вперед большими силами — словенцы гарантировали себе поездку на Евро в контратаке с завершающим ударом Вербича.

Это тот самый случай, когда очень обидно, но точно — не стыдно. Казахстан уступил, но показал достойную игру. Ту, что может помочь воплотить европейскую мечту в жизнь уже в плей-офф по итогам Лиги наций, где соперниками будут Греция, Грузия и Люксембург. Легко не будет, но путь к большой цели — это всегда история преодоления.

Группа Н

И В Н П М О 1. Дания 10 7 1 2 19-10 22 2. Словения 10 7 1 2 20-9 22 3. Финляндия 10 6 0 4 18-10 18 4. Казахстан 10 6 0 4 16-12 18 5. Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9 6. Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

Чешский скандал не помог

Шансы сборной Молдавии изначально оценивались невысоко. Даже после того, как в сборной Чехии случился скандал, и тренерский штаб принял решение исключить из заявки загулявших в ночном клубе футболистов. Цоуфал, Брабец и бывший форвард «Локомотив» Кухта нарушили главное правило — не попадаться. В современном мире это в принципе очень сложно, и видео с нетрезвыми игроками попало в Сеть.

Но, по большому счету, ни одного игрока из вышеозначенного трио нельзя назвать незаменимым. Ярослав Шилгавы в принципе довольно активно ротирует состав, и, несмотря на то, что все отстраненные были в старте на игру с Польшей, заменили их без потери качества. Больше того — игравший вместо Кухты мощный Хоры стал соавтором гола открывшего счет Доудеры.

Игровой эпизод матча Чехия — Молдавия. Фото AFP

Тем не менее, Молдавия не выглядела командой, на которую давит слишком серьезная ответственность на фоне разговоров о «матче века» для национального футбола. Все-таки не просто так команда Сергея Клещенко в этом цикле набрала четыре очка против Польши и в первой игре добилась ничьей с Чехией. Молдаване и тут были близки к быстрому ответному голу, однако Моцпан с лета не попал в дальний угол.

Еще один шанс возник сразу после перерыва, по ходу которого гости провели двойную замену. Только на 54-й минуте задача победить усложнилась в связи со второй желтой карточкой Бабогло. Три дня назад этот защитник спас от поражения с Албанией (1:1), а тут оставил команду в меньшинстве. И, скорее всего, габаритов Бабогло не хватило, чтобы помешать Хоры удвоить счет после подачи углового.

Фактически в этот момент молдавская сказка закончилась, но задел на будущее сборная создала, развив в отборочном цикле то, что было заложено на первом этапе работы Клещенко в Лиге наций.

Группа Е