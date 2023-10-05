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Сегодня, 21:43

«Арис» обыграл «Рейнджерс» в Лиге Европы, Кокорин вышел на поле во втором тайме

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Арис» — «Рейнджерс».
Фото AFP
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«Арис» на своем поле одержал победу над «Рейнджерсом» во 2-м туре группового турнира Лиги Европы — 2:1.

Счет на 9-й минуте открыл Алекс Мукету-Муссунда. На 59-й минуте за «Арис» отличился Хави Бабика. «Рейнджерс» сумел сократить отставание в счете благодаря голу Абдалла Симы на 70-й минуте.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на поле во втором тайме. На 68-й минуте он заменил Лео Бенгтссона.

Лига Европы. Группа C
05 окт, 19:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
2:1
Рейнджерс

В параллельном матче «Бетис» на своем поле обыграл «Спарту» — 2:1. За хозяев отличились Ассане Диао (9-я минута) и Иско (79-я). Единственный гол чешского клуба на 3-й минуте забил Велько Бирманчевич.

Лига Европы. Группа C
05 окт, 19:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:1
Спарта П

После двух туров в активе всех 4-х команд группы C по 3 очка. По дополнительным показателям «Спарта» лидирует в квартете, «Арис» идет вторым, «Бетис» — третьим, а «Рейнджерс» замыкает группу.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2023-2024/groups/
Александр Кокорин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Арис (Лимасол)
ФК Бетис
ФК Рейнджерс
ФК Спарта (Прага)
0
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