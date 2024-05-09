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«Аталанта» — «Марсель»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель» пройдет 9 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Алексей Миранчук в матче с &amp;quot;Марселем&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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«Аталанта» на своем поле примет «Марсель» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы в четверг, 9 мая. Поединок пройдет на стадионе «Адзурри д'Италия» в Бергамо, Италия. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». В прямом эфире его покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Также на телеканале «Матч! Премьер» пройдет перекличка полуфинальных встреч Лиги Европы. Трансляция стартует в 21.45 мск.

В первой встрече бергамаски и провансальцы сыграли вничью (1:1). За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Финальный матч Лиги Европы 2023 / 2024 состоится 22 мая 2024 года.

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Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Марсель
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