«Байер» 9 мая в Леверкузене (Германия) дома сыграет с «Ромой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Бай-Арена». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Лиги Европы «Байер» — «Рома» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.45 мск. Самые интересные моменты этой встречи и поединка «Аталанты» с «Марселем» также покажут в онлайн-перекличке по подписке на телеканале «Матч Премьер».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция ответных игр 1/2 финала Лиги Европы. В матч-центре будут доступны ключевые события противостояния «Байер» — «Рома».

В первом матче полуфинала Лиги Европы «Рома» на своем поле уступила «Байеру» со счетом 0:2. В составе команды главного тренера Хаби Алонсо голы забили Флориан Вирц и Роберт Андрих.

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