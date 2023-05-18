Дибала и Смоллинг сыграют против «Байера»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заверил, что нападающий Пауло Дибала и защитник Крис Смоллинг смогут сыграть против леверкузенского «Байера» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Английский защитник не играл последние три недели из-за мышечной травмы, а аргентинский нападающий пропустил воскресный матч серии против «Болоньи» (0:0).

В первом матче римская команда одержала победу со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене сегодня, 18 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.