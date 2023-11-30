«Фрайбург» разгромил «Олимпиакос» в Лиге Европы

«Фрайбург» дома разгромил «Олимпиакос» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 5:0.

Хет-трик в первом тайме оформил Михаэль Грегорич. По голу забили Килиан Сильдилиа и Рицу Доан.

В другом матче группы А «Вест Хэм» на выезде обыграл «Бачка-Топола» — 1:0. У англичан гол забил Томаш Соучек.

«Фрайбург» и «Вест Хэм» набрали по 12 очков в группе A. «Молотобойцы» опережают немецкий клуб по дополнительным показателям. «Олимпиакос» (4) расположился на третьем месте. «Бачка-Топола» (1) замыкает квартет.