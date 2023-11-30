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Лига Европы

Сегодня, 22:37

«Фрайбург» разгромил «Олимпиакос» в Лиге Европы

Руслан Минаев
Игровой эпизод в матче «Фрайбург» — «Олимпиакос».
Фото Reuters
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«Фрайбург» дома разгромил «Олимпиакос» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 5:0.

Хет-трик в первом тайме оформил Михаэль Грегорич. По голу забили Килиан Сильдилиа и Рицу Доан.

Лига Европы. Группа A
30 нояб, 20:45. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
5:0
Олимпиакос П

В другом матче группы А «Вест Хэм» на выезде обыграл «Бачка-Топола» — 1:0. У англичан гол забил Томаш Соучек.

Лига Европы. Группа A
30 нояб, 20:45. TSC Arena (Бачка-Топола)
Бачка-Топола
0:1
Вест Хэм Юнайтед

«Фрайбург» и «Вест Хэм» набрали по 12 очков в группе A. «Молотобойцы» опережают немецкий клуб по дополнительным показателям. «Олимпиакос» (4) расположился на третьем месте. «Бачка-Топола» (1) замыкает квартет.

Лига Европы УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фрайбург
0
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