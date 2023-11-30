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«Аталанта» сыграла вничью со «Спортингом», Миранчук вышел на замену

Сергей Разин
корреспондент
30 ноября. «Аталанта» сыграла вничью со «Спортингом».
Фото Global Look Press
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«Аталанта» в матче группового турнира Лиги Европы сыграл вничью со «Спортингом» со счетом 1:1.

На гол Джанлуки Скамакки гости ответили точным ударом Маркуса Эдвардса. Полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на замену на 69-й минуте.

В другом матче группы D «Ракув» обыграл «Штурм» со счетом 1:0 благодаря голу Джона Йебоа.

После пятого тура «Аталанта» с 11 очками расположились на первом месте, «Спортинг» с 8 очками — на второй строчке и гарантировал себе выход в 1/16 финала Лиги Европы. «Штурм» и «Ракув» набрали по 4 очка и расположились на третьей и четвертой строчке соответственно.

Лига Европы. Группа D
30 нояб, 20:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:1
Спортинг
Лига Европы. Группа D
30 нояб, 20:45. Merkur Arena (Грац)
Штурм
0:1
Ракув

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Спортинг (Лиссабон)
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