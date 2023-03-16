Хавбек «Бетиса» Родригес надеется на победу в ответном матче с «МЮ»

Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». В первой встрече испанцы проиграли (1:4).

«Мы уверены, что сможем это. Матч будет трудным, тяжелым, но мы постараемся. Важно действовать умно. Мы знаем, что нам будет противостоять серьезная команда, у которой хорошее преимущество после первого матча. Но поединок будет длиться 90 минут, а не пять или десять. Команда намеревается показать, на что мы способны», — цитирует Родригеса пресс-служба УЕФА.

Матч «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» состоится 16 марта. Начало — в 20.45 мск.