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Лига Европы

Сегодня, 13:43

Хавбек «Бетиса» Родригес надеется на победу в ответном матче с «МЮ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». В первой встрече испанцы проиграли (1:4).

«Мы уверены, что сможем это. Матч будет трудным, тяжелым, но мы постараемся. Важно действовать умно. Мы знаем, что нам будет противостоять серьезная команда, у которой хорошее преимущество после первого матча. Но поединок будет длиться 90 минут, а не пять или десять. Команда намеревается показать, на что мы способны», — цитирует Родригеса пресс-служба УЕФА.

Матч «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» состоится 16 марта. Начало — в 20.45 мск.

ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
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Главный тренер «Бетиса» рассказал, чего ждет от ответного матча с «МЮ»