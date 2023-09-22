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Лига Европы

Сегодня, 00:30

Кудус — о дебютном голе за «Вест Хэм»: «Чувствую себя частью семьи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вест Хэма» Мохамед Кудус прокомментировал победу над сербской «Бачка-Топола» (3:1) в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы — 3:1.

23-летний ганец забил победный гол на 70-й минуте. Кроме того, этот гол стал для него дебютным за лондонцев.

«Я здесь, чтобы помочь команде, и, как вы можете видеть, сегодня мы набрали три очка. Такое чувство, что я здесь уже давно, все заставляют меня чувствовать себя частью семьи. Я просто делаю то, что мне говорит тренер. Самое главное, что мы побеждаем», — приводит слова Кудуса BBC.

Форвард перешел в «Вест Хэм» из «Аякса» в летнее трансферное окно.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
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