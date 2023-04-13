«Манчестер Юнайтед», ведя 2:0, сыграл вничью с «Севильей» в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Севильей» в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Севильей» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы — 2:2.

Дубль в составе английской команды оформил полузащитник Марсель Забитцер. Он открыл счет встречи на 14-й минуте, а на 21-й удвоил преимущество манкунианцев.

На 84-й минуте футболист «МЮ» Тирелл Маласия забил в свои ворота, а затем 90+3-й минуте это же сделал Харри Магуайр, сравняв счет.

Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Севилье. Начало — в 22.00 по московскому времени.