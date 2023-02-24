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Лига Европы

Сегодня, 07:40

Дибала назвал тяжелым матч «Ромы» против «Зальцбурга» в Лиге Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Зальцбургом» (2:0) в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы. Он в этой игре забил гол.

«Это был тяжелый матч, но мы играли так, словно находимся в финале. Мои товарищи по команде провели невероятную игру в плане желания и характера. С первой минуты было видно, что мы стараемся выложиться по максимуму. В таких играх я должен выкладываться по максимуму, даже если я не могу играть на 100 процентов», — приводит слова Дибалы сайт УЕФА.

Соперник «Ромы» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Пауло Дибала
Лига Европы УЕФА
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Рома
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