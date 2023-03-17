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Лига Европы

Сегодня, 09:02

Рэшфорд обогнал Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд обошел экс-форварда клуба Криштиану Роналду по числу забитых мячей в еврокубках.

Гол в ворота «Бетиса» (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы стал для 25-летнего англичанина 25-м в составе «МЮ» в еврокубках. Роналду, второй раз покинувший клуб в конце прошлого года, остановился на 24 голах.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд стал самым молодым игроком в истории «Манчестер Юнайтед», забившим 25 голов в еврокубках.

Всего на счету Рэшфорда в текущем сезоне 43 матча во всех турнирах, 27 мячей и 9 голевых передач.

Криштиану Роналду
Маркус Рэшфорд
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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