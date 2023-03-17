Лига Европы, жеребьевка 1/4 финала: прямая трансляция

Сегодня, 17 марта, состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

По итогам 1/8 финала турнира вышли следующие команды: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Севилья» (Испания), «Байер» (Германия), «Юнион» (Бельгия), «Рома» и «Ювентус» (оба — Италия), «Спортинг» (Португалия).

Результаты матчей 1/8 финала плей-офф можно посмотреть здесь.

Начало церемонии жеребьевки — в 15.00 по московскому времени.

Следить за ходом жеребьевки плей-офф можно на сайте «СЭ» по этой ссылке или в прямом эфире на официальном сайте УЕФА.