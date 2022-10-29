Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 11:11

РИА «Новости»: стюарды отобрали антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Новости

В матче группового турнира Лиги Европы кипрский АЕК сыграл вничью с киевским «Динамо» (3:3), сообщает РИА «Новости».

По сведениям источника, во время матча одна из болельщиц киевской команда пыталась развернуть самодельный антироссийский баннер, написанный на английском языке. Стюарды отобрали баннер и порвали его.

По регламенту УЕФА на матчах еврокубков запрещено публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.

После этого матча с 4 очками занимает третье место в группе, «Динамо» с одним очком — на последней строчке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Динамо (Киев)
5
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против «Питтсбурга»
За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Кличко попросил Запад отправить Украине оружие и одеяла
Британцы восхитились словами Путина о Лиз Трасс
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

УЕФА назвал лучшего игрока и лучший гол недели в Лиге Европы

Колосков объяснил, почему стюард отобрал антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо»