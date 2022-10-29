РИА «Новости»: стюарды отобрали антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо»

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В матче группового турнира Лиги Европы кипрский АЕК сыграл вничью с киевским «Динамо» (3:3), сообщает РИА «Новости».
По сведениям источника, во время матча одна из болельщиц киевской команда пыталась развернуть самодельный антироссийский баннер, написанный на английском языке. Стюарды отобрали баннер и порвали его.
По регламенту УЕФА на матчах еврокубков запрещено публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.
После этого матча с 4 очками занимает третье место в группе, «Динамо» с одним очком — на последней строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования