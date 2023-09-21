Гол Кокорина не спас «Арис» от поражения в матче со «Спартой» в Лиге Европы

«Арис» на выезде уступил пражской «Спарте» в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Европы — 2:3.

Счет на 11-й минуте открыл российский форвард Александр Кокорин, реализовавший пенальти. Еще один гол гостей в концовке забил Хави Бабика.

Дублем за «Спарту» отметился Ладислав Крейчи (20-я и 25-я минуты). Победный гол на 67-й минуте забил Мартин Витик.

В другом матче группы C «Рейнджерс» на своем поле обыграл «Бетис». Единственный гол на 68-й минуте забил Абдалла Сима.

«Спарта» возглавила группу C. «Рейнджерс» уступает чешскому клубу по разнице мячей и занимает вторую строчку. «Арис» идет третьим, а «Бетис» замыкает квартет.