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Лига Европы

Сегодня, 18:40

Миранчук начнет на скамейке матч Лиги Европы против «Спортинга»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Reuters
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Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между «Спортингом» и «Аталантой».

Игра пройдет в Лиссабоне. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных. В последний раз россиянин выходил на поле в матче 6-го тура серии А против «Вероны» (1:0), который прошел 27 сентября.

«Спортинг»: Адан, Диоманде, Инасиу, Реис, Фреснеда, Хьюлманд, Морита, Нуну Сантуш, Паулиньо, Гьокереш, Педру Гонсалвеш.

«Аталанта»: Муссо, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджьерри, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Копмейнерс, Лукман, де Кетеларе.

Лига Европы. Группа D
05 окт, 19:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Аталанта
Алексей Миранчук
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Спортинг (Лиссабон)
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