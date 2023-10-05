Миранчук начнет на скамейке матч Лиги Европы против «Спортинга»

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между «Спортингом» и «Аталантой».

Игра пройдет в Лиссабоне. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных. В последний раз россиянин выходил на поле в матче 6-го тура серии А против «Вероны» (1:0), который прошел 27 сентября.

«Спортинг»: Адан, Диоманде, Инасиу, Реис, Фреснеда, Хьюлманд, Морита, Нуну Сантуш, Паулиньо, Гьокереш, Педру Гонсалвеш.

«Аталанта»: Муссо, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджьерри, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Копмейнерс, Лукман, де Кетеларе.