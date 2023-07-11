Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:00

«Актобе» отказывается оплачивать лечение российскому защитнику Пенчикову

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Актобе» не будет оплачивать дорогостоящее лечение российскому защитнику Данилу Пенчикову, информирует Meta-ratings.kz.

Футболист получил травму крестообразных связок и планирует сделать операцию в Германии. Защитник обратился в клуб, но получил отказ. В «Актобе» предлагают полностью оплатить операцию только в том случае, если Пенчиков согласится на 50-процентное понижение зарплаты в последующих месяцах.

Отмечается, что игроки основной команды обсудили этот вопрос с руководством клуба и выразили недовольство данным решением «Актобе».

Пенчиков с 2023 года выступает за «Актобе» на правах аренды из «Пари НН». В минувшем сезоне 25-летний россиянин провел 10 матчей в чемпионате Казахстана.

Ранее защитник также выступал за молодежную команду «Зенита» и «Томь».

Источник: https://meta-ratings.kz/
Футбол
ФК Актобе
4
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Корейцы требуют отнять у Сотниковой золото Сочи-2014. Реально ли это?
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адриан Муту возглавил «Нефтчи»

Кверквелия оценил выступление «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер