0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:51

Дзюба: «Я очень зол на общественность из-за Криштиану. Какое право вы имеете так относиться к нему?»

Иван Торопцев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба считает, что общественность неуважительно относится к португальскому форварду Криштиану Роналду.

«Я бы поехал поиграть с Роналду. Я очень зол на общественность за Криштиану. Во всех своих кругах я рьяно отстаивал его, когда все начали на него визжать, говорить, что он не имел права что-то говорить. Тогда кто в футболе имел право открыть свой рот? Он сказал, как считает нужным. Я безумно уважаю Криштиану. Может, он сказал что-то резко или неправильно, но, по крайней мере, не побоялся, попытался объясниться. Португалия ассоциируется с Криштиану Роналду во всем мире.
Он стал играть хуже, а у Португалии новое поколение? Ну и классно они наиграли? Он что, хуже кого-то из этих? Роналду стал медленнее? И что? В футболе самое быстрое — это мяч. Зидан был быстрым, Пирло, Ривалдо? Криштиану разучился забивать? Да хватит, перестаньте! Все молились на него, он переписал историю! Конечно, возраст играет свою роль, но нельзя так сразу списывать человека. Ну, выиграли португальцы у Швейцарии — да они и с Роналду бы выиграли. Почему такое отношение? «Он не в прессинге». А другие не могут прессинговать? Ему это зачем, он забить может в любой момент.
Как вы смеете вот так поступать с Криштиану? Чего Марокко-то не разорвали без него? Обыграли Швейцарию, началось: «Все, Роналду — старпер, никому не нужен». А когда было поражение от Марокко, стали говорить: «А где Криштиану? И чего он вышел?». Почему его не взял ни один европейский клуб? Потому что боятся. Боятся величины, личностей боятся везде. Я думаю, так не только в футболе. Трусы. Как тренер может бояться игрока? Наоборот, круто, когда приходит такая величина, на которую все будут смотреть», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Перед ЧМ-2022 «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду. На чемпионате мира сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором уступила Марокко (0:1). После турнира 38-летний форвард подписал контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Футбол
14
14
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Российские силы пресекли попытку массированной атаки украинских БПЛА на Крым
«РИА Новости»: ЧВК «Вагнер» разбила подразделение имени Бориса Джонсона под Артемовском
Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл коттеджа Фрогмор
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капелло заявил, что Месси находится на одном месте с Пеле и Марадоной