Дзюба: «Я очень зол на общественность из-за Криштиану. Какое право вы имеете так относиться к нему?»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба считает, что общественность неуважительно относится к португальскому форварду Криштиану Роналду.

«Я бы поехал поиграть с Роналду. Я очень зол на общественность за Криштиану. Во всех своих кругах я рьяно отстаивал его, когда все начали на него визжать, говорить, что он не имел права что-то говорить. Тогда кто в футболе имел право открыть свой рот? Он сказал, как считает нужным. Я безумно уважаю Криштиану. Может, он сказал что-то резко или неправильно, но, по крайней мере, не побоялся, попытался объясниться. Португалия ассоциируется с Криштиану Роналду во всем мире.

Он стал играть хуже, а у Португалии новое поколение? Ну и классно они наиграли? Он что, хуже кого-то из этих? Роналду стал медленнее? И что? В футболе самое быстрое — это мяч. Зидан был быстрым, Пирло, Ривалдо? Криштиану разучился забивать? Да хватит, перестаньте! Все молились на него, он переписал историю! Конечно, возраст играет свою роль, но нельзя так сразу списывать человека. Ну, выиграли португальцы у Швейцарии — да они и с Роналду бы выиграли. Почему такое отношение? «Он не в прессинге». А другие не могут прессинговать? Ему это зачем, он забить может в любой момент.

Как вы смеете вот так поступать с Криштиану? Чего Марокко-то не разорвали без него? Обыграли Швейцарию, началось: «Все, Роналду — старпер, никому не нужен». А когда было поражение от Марокко, стали говорить: «А где Криштиану? И чего он вышел?». Почему его не взял ни один европейский клуб? Потому что боятся. Боятся величины, личностей боятся везде. Я думаю, так не только в футболе. Трусы. Как тренер может бояться игрока? Наоборот, круто, когда приходит такая величина, на которую все будут смотреть», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Перед ЧМ-2022 «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду. На чемпионате мира сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором уступила Марокко (0:1). После турнира 38-летний форвард подписал контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.