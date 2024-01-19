Сегодня, 20:32
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards.
На эту награду также претендовали Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Мойсес Кайседо («Челси»), Омар Файед («Нови Пазар»), Энцо Фернандес («Челси»), Гави («Барселона»), Арда Гюлер («Реал»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») и Ламин Ямал («Барселона»).
В прошлом году награду лучшего молодого игрока по версии Globe Soccer Awards получил Виктор Осимхен.