Беллингем — лучший молодой игрок 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

На эту награду также претендовали Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Мойсес Кайседо («Челси»), Омар Файед («Нови Пазар»), Энцо Фернандес («Челси»), Гави («Барселона»), Арда Гюлер («Реал»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») и Ламин Ямал («Барселона»).

В прошлом году награду лучшего молодого игрока по версии Globe Soccer Awards получил Виктор Осимхен.