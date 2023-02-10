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Сегодня, 02:38

«Брага» по пенальти обыграла «Бенфику» в 1/4 финала Кубка Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Брага» обыграла «Бенфику» в матче 1/4 финала Кубка Португалии. Победитель определился в серии пенальти.

На 15-й минуте встречи Гонсалу Гедеш вывел лиссабонскую команду вперед. Затем гости остались в меньшинстве, так как красную карточку получил защитник Александр Ба. «Браге» удалось отыграться еще до перерыва благодаря забитому мячу Аль-Мусрати.

Во втором тайме и в дополнительное время голов забито не было, несмотря на удаление защитник «Бенфики» Морато за две желтые карточки. В серии пенальти точнее оказались игроки «Браги» — 5:4.

В полуфинале «Брага» встретится с «Насьоналем». Первый матч состоится 26 апреля, а ответный — 3 мая.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Брага
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