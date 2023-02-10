«Брага» по пенальти обыграла «Бенфику» в 1/4 финала Кубка Португалии

«Брага» обыграла «Бенфику» в матче 1/4 финала Кубка Португалии. Победитель определился в серии пенальти.

На 15-й минуте встречи Гонсалу Гедеш вывел лиссабонскую команду вперед. Затем гости остались в меньшинстве, так как красную карточку получил защитник Александр Ба. «Браге» удалось отыграться еще до перерыва благодаря забитому мячу Аль-Мусрати.

Во втором тайме и в дополнительное время голов забито не было, несмотря на удаление защитник «Бенфики» Морато за две желтые карточки. В серии пенальти точнее оказались игроки «Браги» — 5:4.

В полуфинале «Брага» встретится с «Насьоналем». Первый матч состоится 26 апреля, а ответный — 3 мая.