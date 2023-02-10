Роналду — о 500 голах в чемпионатах: «Прекрасное чувство»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы над «Аль-Вахдой» (4:0) в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В этой игре он оформил покер.

«Прекрасное чувство, что я забил 4 гола и достиг 500 голов в чемпионатах при очень солидной победе команды», — написал Роналду в социальной сети.

Теперь у 38-летнего португальца 503 гола в чемпионатах. На его счету 311 голов за «Реал», 103 — за «Манчестер Юнайтед», 81 — за «Ювентус», 3 — за «Спортинг», 5 — за «Аль-Наср».