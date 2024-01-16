Булыкин — о признании Месси лучшим игроком 2023 года: «Я за Холанна и Мбаппе, а Лионеля таким образом провожают на пенсию»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал признание нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards.

Месси выиграл награду The Best в третий раз. В борьбе за звание лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА он обошел форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Месси получил приз за чемпионат мира. На самом деле, я бы уже обращал больше внимания на молодежь, потому что подходит хорошая гвардия. Месси и Криштиану уже не будут тянуть так, как раньше, поэтому нужно как можно быстрее дать толчок молодым. Я — за Холанна и Мбаппе. Эрлинг творит чудеса, забивает очень много, хотя многие говорят, что в важных матчах он играет не всегда ярко. Их талант достоин уважения, а что касается Месси, я думаю, что его таким образом просто провожают на пенсию», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

С лета прошлого года 36-летний Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС. В прошедшем сезоне аргентинец провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.