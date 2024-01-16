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Сегодня, 15:57

Булыкин — о признании Месси лучшим игроком 2023 года: «Я за Холанна и Мбаппе, а Лионеля таким образом провожают на пенсию»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал признание нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards.

Месси выиграл награду The Best в третий раз. В борьбе за звание лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА он обошел форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Месси получил приз за чемпионат мира. На самом деле, я бы уже обращал больше внимания на молодежь, потому что подходит хорошая гвардия. Месси и Криштиану уже не будут тянуть так, как раньше, поэтому нужно как можно быстрее дать толчок молодым. Я — за Холанна и Мбаппе. Эрлинг творит чудеса, забивает очень много, хотя многие говорят, что в важных матчах он играет не всегда ярко. Их талант достоин уважения, а что касается Месси, я думаю, что его таким образом просто провожают на пенсию», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

С лета прошлого года 36-летний Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС. В прошедшем сезоне аргентинец провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Источник: Газета.Ru
Дмитрий Булыкин
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
ФИФА
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