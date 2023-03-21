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Зарубежные

Сегодня, 13:49

«Интер» Майами может дать Месси 5 процентов акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году

Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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«Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бэкхем, может предложить Лионелю Месси долю акций клуба, чтобы осуществить его переход.

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на El Larguero, целью клуба является подписание Месси перед сезоном-2025 — в этом году будет торжественно открыт стадион «Интера».

Из-за потолка зарплат в МЛС «Интер Майами» не сможет платить Месси зарплату, релевантную его заработку в «ПСЖ». В связи с этим «Интер» рассматривает возможность передачи Месси пяти процентов акций.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/23. Игрок еще не принял решения о своем будущем.

Лионель Месси
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ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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