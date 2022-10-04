Член ЭСК РФС войдет в руководство Азиатской футбольной конфедерации

Первый вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана и член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Равшан Ирматов зимой 2023 года войдет в исполком Азиатской футбольной конфедерации.

Как сообщает сайт АФК, выборы пройдут в начале февраля во время 33-го конгресса АФК в Бахрейне. Вместе с ним от Центральной Азии в исполком включат представителя Туркмении Арслана Айназарова.