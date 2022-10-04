Член ЭСК РФС войдет в руководство Азиатской футбольной конфедерации

Судейство
4 октября, 23:30
Первый вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана и член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Равшан Ирматов зимой 2023 года войдет в исполком Азиатской футбольной конфедерации.
Как сообщает сайт АФК, выборы пройдут в начале февраля во время 33-го конгресса АФК в Бахрейне. Вместе с ним от Центральной Азии в исполком включат представителя Туркмении Арслана Айназарова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования