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Судейство

4 октября, 23:30

Член ЭСК РФС войдет в руководство Азиатской футбольной конфедерации

Александр Бобров
Шеф-редактор

Первый вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана и член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Равшан Ирматов зимой 2023 года войдет в исполком Азиатской футбольной конфедерации.

Как сообщает сайт АФК, выборы пройдут в начале февраля во время 33-го конгресса АФК в Бахрейне. Вместе с ним от Центральной Азии в исполком включат представителя Туркмении Арслана Айназарова.

Равшан Ирматов. «Многие молодые судьи в мире берут пример с Карасева». Интервью Равшана Ирматова, судьи — рекордсмена чемпионатов мира

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Равшан Ирматов
2
1
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