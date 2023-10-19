Corriere della Sera: 20-летний нападающий «Милана» Робак пропал без вести в Швеции

Сегодня, 15:17
Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчепинг», пропал без вести, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, 20-летний нападающий уже 14 дней не выходит на связь. Представители шведского клуба, а также родители игрока не знают, что произошло с нападающим. Отмечается, что Робак не предупреждал товарищей по команде о возможной отлучке.
Спортивный директор «Норрчепинга» пытался дозвониться до игрока, однако это не увенчалось успехом.
Шведский футболист находится в аренде в «Норчепинг» с марта 2023 года и провел за клуб три матча.