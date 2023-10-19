Пропавший в Швеции форвард «Милана» Робак найден спустя две недели

Форвард «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчепинг», найден спустя две недели после того, как не выходил на связь.

«Я встречался с ним сегодня (в четверг), так что все под контролем. Больше мы ничего не будем говорить по этому поводу», — приводит Expressen слова спортивного директора «Норрчепинга» Тони Мартинссона.

Мать Робака рассказала, что тоже уже общалась с сыном, однако она не стала комментировать его отсутствие.

Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий пропал без вести. Робак не предупреждал товарищей по команде о возможной отлучке.

Шведский футболист находится в аренде в «Норчепинг» с марта 2023 года и провел за клуб три матча.