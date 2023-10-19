Пропавший в Швеции форвард «Милана» Робак найден спустя две недели

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Форвард «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчепинг», найден спустя две недели после того, как не выходил на связь.
«Я встречался с ним сегодня (в четверг), так что все под контролем. Больше мы ничего не будем говорить по этому поводу», — приводит Expressen слова спортивного директора «Норрчепинга» Тони Мартинссона.
Мать Робака рассказала, что тоже уже общалась с сыном, однако она не стала комментировать его отсутствие.
Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий пропал без вести. Робак не предупреждал товарищей по команде о возможной отлучке.
Шведский футболист находится в аренде в «Норчепинг» с марта 2023 года и провел за клуб три матча.