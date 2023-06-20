Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Женская футбольная лига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:42

Колодин: «Мы с Карповичем в «Актобе» — как Гвардиола и Артета в «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Помощник главного тренера «Актобе» Андрея Карповича Денис Колодин высказался о своей работе в казахстанском клубе.

«Астана» — как «Зенит». Наш «Актобе» — как «Спартак». А «Тобол» или «Ордабасы» — как ЦСКА. У нас много болельщиков, как у «Спартака». Лига Конференций? Да, уже посмотрел, кто может достаться в соперники — много интересных клубов. Вообще с этим форматом еврокубков у многих команд появился международный опыт, уровень футбола стал выше. Надеемся, первый раунд пройдем. А так хотелось бы в групповую стадию пробиться. Спрос большой, постоянно надо выигрывать. Мы — как Пеп Гвардиола и Микель Артета в «Ман Сити»! Шучу. Есть Карпович и собака какая-то рядом. Чихуахуа", — приводит слова Колодина «РБ Спорт».

Колодин завершил карьеру в 2017 году. Его последним клубом стал «Алтай» из Казахстана. Кроме того, он выступал за «Динамо», «Крылья Советов», «Уралан», «Волгу», «Ростов» и саратовский «Сокол».

Источник: РБ Спорт
Денис Колодин
Футбол
ФК Актобе
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на 2-й тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений